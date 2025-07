Krimp Schiphol een feit: KLM, Delta, TUI staken verzet

KLM, Delta, TUI en Transavia stoppen deels met het verzet tegen de krimp van Schiphol. Daarmee staat vast dat de luchthaven het komende jaar maximaal 478.000 vliegbewegingen verwelkomt.

De maatschappijen hadden samen met verscheidene luchtvaartkoepels, waaronder BARIN, Airlines for Amerika en Air Cargo Netherlands, de zaak neergelegd bij de Raad van State. Die zou op 1 november uitspraak doen over het verzoek tot schorsing van het zogeheten luchthavenverkeerbesluit (LVB). Dit verzoek is ingetrokken, meldt de Raad van State aan De Telegraaf.

Daarmee mag Schiphol het komende winterseizoen plannen met 478.000 vliegbewegingen, in plaats van de huidige vijfhonderdduizend. Volgens KLM heeft de maatschappij onverwachts extra slots verkregen voor de winter. ‘Dat is de reden dat KLM heeft besloten zich nu vooral te richten op de fundamentele bezwaren die wij hebben tegen het versnelde LVB in de al lopende beroepszaak’, aldus een woordvoerder.

Een uitspraak in die bodemprocedure laat nog wel zeker meerdere maanden op zich wachten, aldus de Raad van State. Het winterseizoen is op dat moment hoogstwaarschijnlijk al halverwege. Het is dan ook onduidelijk of luchtvaartmaatschappijen slots met terugwerkende kracht kunnen terugkrijgen, mocht de Raad van State in hun voordeel oordelen.

Flinke druk

Nog opvallender is dat Delta en Airlines for America zich bij deze club voegen. Eerder dreigden de Amerikanen met harde directe gevolgen voor KLM in de Verenigde Staten mocht de krimp van Schiphol realiteit worden. Behalve KLM hebben de andere betrokken maatschappijen ook een tijdelijke oplossing gevonden waarmee ze hun operaties zo gewoonlijk mogelijk kunnen uitvoeren.

De bodemprocedure duurt vooralsnog nog voort. Toenmalig minister van I&W Madlener nam het besluit tot krimp ondanks fundamentele bezwaren van zowel de Raad van State als de Europese Commissie. Het kabinet kijkt volgens hen onvoldoende naar mogelijkheden van geluidsreducerende vliegprocedures, zoals nieuwe landings- en navigatietechnieken.

Bovendien zetten maatschappijen steeds vaker hun nieuwere toestellen in op vluchten naar Schiphol. Ook KLM en Transavia vernieuwen hun vloot met moderne Airbus A321neo’s, die vele malen stiller zijn dan de oudere Boeing 737NG’s. Bovendien komen daar in de toekomst ook Airbus A350’s bij voor KLM. Die vervangen de oudere Airbus A330’s en Boeing 777-200’s.