Schiphol voldoet na twee jaar aan eis inspectie

Schiphol installeerde deze week de laatste tilhulp in de bagagehallen van het vliegveld. De luchthaven voldoet daarmee eindelijk aan de eis van de arbeidsinspectie uit 2023.

In de zomer van 2023 arriveerden de eerste tilhulpen op het vliegveld. Twee jaar later installeerde Schiphol tilhulp nr. 385 en daarmee de laatste. Alle werkplekken in de bagagehallen zijn nu voorzien van de apparaten die het zware werk aanzienlijk verlichten. Bovendien geeft de luchthaven met deze moderniseringslag gehoor aan de eisen van de inspectie.

Eerder legde de inspectie Schiphol hoge boetes op vanwege de slechte omstandigheden. Er kwamen verhalen naar buiten van medewerkers die levenslange rugklachten overhielden aan het zware werk. De fysieke belasting van het sjouwen met bagagestukken van soms wel dertig kilo, was te groot. Ook stelde de inspectie de eis dat hele proces per 2025 geautomatiseerd moest zijn.

© Schiphol

Doorontwikkeling

Schiphol blijft doorontwikkelen en wil het proces verder automatiseren. Hoewel het vliegveld voorloper is in het automatiseringsproces, werkt het samen met andere luchthavens als Seoul Incheon en Brussel Zaventem. De technologie is nog relatief nieuw en staat echt nog in de kinderschoenen. Door samen te werken kunnen de airports grotere stappen zetten.

Een van die stappen is het inzetten van volledige til-robots. Al een halfjaar zorgt deze robot ervoor dat bagage op Schiphol in de juiste karren terechtkomt die naar het bijbehorende vliegtuig gaan. Een nieuwere innovatie zorgt er eveneens voor dat arriverende bagage op de juiste manier uit de bagagekarren gelost wordt. Medewerkers inspecteren deze nog wel, maar voeren het fysiek zware werk niet meer uit.