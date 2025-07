Amerikaanse senatoren boos op Delta Air Lines

Delta Air Lines wil met kunstmatige intelligentie (AI) aan gerichte prijsbepaling gaan doen. Senatoren van de Democratische Partij uiten kritiek op de Amerikaanse maatschappij.

Drie Democratische senatoren hebben druk uitgeoefend op Delta Air Lines CEO Ed Bastian om vragen te beantwoorden over het voornemen van de luchtvaartmaatschappij om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten voor het bepalen van ticketprijzen. Ze uiten zorgen over de mogelijke impact daarvan op reizigers. Delta kondigde recentelijk aan dat het van plan is om tegen eind 2025 AI-gedreven technologie voor inkomstenbeheer in te zetten op 20 procent van zijn binnenlandse netwerk. De maatschappij gaat dat doen in samenwerking met Fetcherr, een bedrijf gespecialiseerd in prijszetting met AI.

Delta benadrukte dat dynamische prijszetting al meer dan dertig jaar wordt toegepast, waarbij tarieven fluctueren op basis van factoren zoals algemene klantvraag. Hierbij wordt tot nu toe echter geen gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens van specifieke consumenten. Volgens de maatschappij wordt AI getest om handmatige processen te vervangen, de analyse en bijsturing te versnellen, en dat alle klanten exact dezelfde tarieven en aanbiedingen te zien krijgen, ongeacht het verkoopkanaal. Delta zei dat AI ook wordt getest om de vraag naar specifieke routes en vluchten te voorspellen, zich aan te passen aan realtime marktomstandigheden, ‘duizenden variabelen tegelijk in overweging te nemen’ en te leren van elke prijsbeslissing om toekomstige resultaten te verbeteren.

Privacy en koopkracht

Volgens de criticasters brengen Delta’s gepersonaliseerde prijsstrategieën niet alleen risico’s met zich mee voor de privacy, maar zullen ze waarschijnlijk ook leiden tot prijsverhogingen tot het individuele ‘pijnpunt’ van elke consument. Dit ‘op een moment dat Amerikaanse gezinnen al worstelen met stijgende kosten’, aldus senatoren Ruben Gallego, Mark Warner en Richard Blumenthal in een brief van maandag, die dinsdag openbaar werd gemaakt.