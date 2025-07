Antonov stort neer in Rusland

Bij een crash met een Russische Antonov zijn naar verluidt alle inzittenden omgekomen. Het toestel stortte neer in het verre oosten van Rusland.

In de Oost-Russische regio Amoer is afgelopen nacht een passagiersvliegtuig van het type Antonov An-24 neergestort. De wrakstukken zijn gevonden in een bosgebied op zo’n 16 kilometer van de stad Tynda. Volgens het Russische persbureau Tass heeft geen van de inzittenden de ramp overleefd. Het toestel, afkomstig van luchtvaartmaatschappij Angara, was onderweg van Khabarovsk via Blagovesjtsjensk naar Tynda, vlakbij de grens met China. Tijdens de laatste fase van de vlucht werd plotseling het contact met het vliegtuig verbroken. Er zouden geen noodsignalen zijn uitgezonden door de bemanning.

Over het exacte aantal mensen aan boord bestaat nog onduidelijkheid. De gouverneur van de regio spreekt van 43 passagiers, onder wie vijf kinderen, en zes bemanningsleden. Het Russische ministerie van Noodsituaties meldt daarentegen een lager totaal van ongeveer veertig inzittenden. Zoek- en reddingsteams zijn direct na het verlies van contact uitgerukt en troffen het toestel aan in moeilijk begaanbaar terrein. Inmiddels circuleren in de media de eerste beelden van het wrak in de bossen nabij Tynda, ruim 6600 kilometer ten oosten van Moskou. De Russische autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van de crash.

The An-24 aircraft that crashed in Russia’s Amur Region caught fire during its descent, and no survivors were spotted during an aerial inspection of the site, the regional civil defense and fire safety center told TASS:https://t.co/PGbGqjCc8q pic.twitter.com/CVM9Eqx6UI— TASS (@tassagency_en) July 24, 2025

Twijfelachtige reputatie An-24

De Antonov An-24 heeft een bedenkelijke staat van dienst op het gebied van veiligheid. In Rusland wordt het toestel vanwege zijn verouderde ontwerp en beperkte prestaties ook wel spottend ‘het lelijke eendje’ genoemd. Het toestel is al tientallen jaren in gebruik, vaak op regionale routes in moeilijk toegankelijke gebieden. De afgelopen jaren hebben zich meerdere crashes voorgedaan met het vliegtuigtype.