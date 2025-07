Bijzondere blikvanger bij Lufthansa

Het nieuwe conferentiecentrum van Lufthansa krijgt een bijzondere blikvanger. Een recentelijk gerestaureerde Junkers Ju 52 gaat permanent te zien zijn in Frankfurt.

Een historisch vliegtuig van het type Junkers Ju 52 wordt onderdeel van het nieuw te ontwikkelen conferentie- en bezoekerscentrum van de Lufthansa Group in Frankfurt. Het toestel, dat in Duitsland liefkozend bekendstaat als ‘Tante Ju’, werd gerestaureerd op de luchthaven Paderborn-Lippstadt en zal vanaf 2026, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het oprichtingsjaar van de eerste Lufthansa, in Frankfurt tentoongesteld worden. Naast de Ju 52, die in 1932 aan de vloot van Lufthansa werd toegevoegd, zal ook een Lockheed Super Star te bewonderen zijn in het nieuwe bezoekerscentrum van Lufthansa.

Omdat het vooroorlogse vliegtuig niet meer mag vliegen, zal het per zwaar transport over de weg naar Frankfurt worden gebracht. De exacte datum van het transport van de Ju 52 is nog niet vastgesteld, omdat hiervoor nog toestemming nodig is van de bevoegde verkeersautoriteiten.

Junkers 52

De driemotorige Junkers heeft een metalen frame dat is bekleed met golfplaten. Het toestel werd ontwikkeld als een verkeersvliegtuig dat eenvoudig omgebouwd kon worden tot bommenwerper. Als passagiers- en transporttoestel deed het type dienst bij verschillende luchtvaartmaatschappijen in binnen- en buitenland. De Junkers Ju 52/3m stond bekend als betrouwbaar en comfortabel, maar ondervond al snel grote concurrentie van Amerikaanse toestellen zoals de Douglas DC-3. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Ju 52 het standaard transporttoestel van de Luftwaffe. Bij de Duitse inval in Nederland werden maar liefst vierhonderd stuks van het toestel ingezet. Bijna de helft hiervan ging verloren.