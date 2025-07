Boeing luidt alarmbel: personeelstekort dreigt

Tijdens de EAA AirVenture in Oshkosh, Wisconsin, heeft Boeing zijn jaarlijkse Pilot and Technician Outlook 2025 gepresenteerd. Boeing heeft een voorspelling gedaan die aangeeft dat de luchtvaartsector in de komende twintig jaar wereldwijd meer dan 2,37 miljoen nieuwe luchtvaartprofessionals zal nodig hebben. Volgens de vliegtuigfabrikant is deze groei essentieel om de groei van de sector en het toenemende aantal pensioneringen te compenseren.

Grote vraag naar piloten, technici en cabinepersoneel

Volgens de voorspelling zijn er 660.000 piloten, 710.000 onderhoudstechnici en 1.000.000 leden cabinepersoneel vereist om te kunnen inspelen op de toekomstige vraag.

De vraag wordt vooral aangewakkerd door het groeiende gebruik van narrowbody-vliegtuigen. Deze vliegtuigen zijn cruciaal voor de wereldwijde luchtvaart, vooral op routes van korte en middellange afstand.

Regionale verschillen

De grootste personeelsbehoefte wordt verwacht in China, Eurazië en Noord-Amerika. Deze drie regio’s zijn samen goed voor meer dan de helft van de totale vraag.

Opvallend is de snelle groei in Zuid- en Zuidoost-Azië, waar de vraag naar luchtvaartpersoneel naar verwachting meer dan verdrievoudigt. Hier speelt de opkomst van nieuwe luchtvaartmaatschappijen en een sterk stijgende vraag naar vliegreizen een belangrijke rol.