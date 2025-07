Boeings naar Iran ondanks sancties

De Iraanse maatschappij Mahan Air heeft vernuftig de sancties tegen het land omzeild. Een stunt leverde de maatschappij vijf Boeing 777’s op.

Na een flinke omzwerving is duidelijk waar de toekomst ligt van een groep Boeing 777’s die in het verleden vloog voor Singapore Airlines. De vijf toestellen vlogen zo’n twintig jaar lang voor Singapore Airlines en het dochterbedrijf Nok Scoot door Azië. Maar toen de Thaise prijsvechter tijdens de pandemie haar activiteiten staakte, kwam ook voor deze Boeing 777-200’s een einde aan hun dienst. Ze werden overbodig en opgeslagen in de Australische woestijn.

Nieuwe eigenaar

Daar bleven ze drie jaar lang. Tussen september 2023 en februari 2024 werden ze geleidelijk overgenomen door Ion Aviation, een onbekend Amerikaans bedrijf gevestigd in een glazen kantoorgebouw in Miami. Met de nieuwe eigenaar kwam ook een nieuwe locatie. De 22 tot 24 jaar oude Boeing 777-200’s werden overgevlogen naar Lanzhou in China, waar ze tijdelijk geparkeerd stonden. Maar ook dat bleek geen definitieve bestemming: twee weken geleden vertrokken de toestellen opnieuw.

De toestellen vertrokken toen naar Cambodja. Dat land werd eerder al gebruikt voor het omzeilen van sancties maar toch werd er niet ingegrepen. Na deze tussenstop vertrokken ze in noordwestelijke richting. Toen het vijftal boven Afghanistan en Pakistan de transponders uitzette, werd het duidelijk: deze vluchten waren niet legaal. Uiteindelijk landden de toestellen in Iran, zoals bevestigd werd door de lokale pers. Ze zullen daar worden toegevoegd aan de vloot van Mahan Air. Voor de private Iraanse luchtvaartmaatschappij zijn het de eerste Boeing 777’s. Mahan Air staat, net als het staatsbedrijf Iran Air, bekend om haar vermogen om ondanks internationale sancties aan nieuwe vliegtuigen te komen.

Sancties

Volgens Amerikaanse sancties is het verboden om vliegtuigen naar Iran te exporteren, omdat ze onderdelen van Amerikaanse makelij bevatten. Toch trekt Mahan Air zich hier weinig van aan. Volgens Nasr News is het bedrijf van plan om in de komende weken nog vijf à zes extra Boeing 777’s het land binnen te brengen. Eerder, in december 2022, verkreeg Mahan Air via Zuid-Afrika vier gebruikte Airbus A340’s. In april van dit jaar haalde Iran Air op een vergelijkbare manier twee Airbus A330’s binnen.