Bijzonder Transavia-vliegtuig geland op Schiphol

De speciale retro-Airbus van Transavia is vrijdagmiddag aangekomen op Schiphol. De unieke A321neo staat in het teken van het zestigjarig bestaan van de airline.

Het vliegtuig, registratie PH-YHD, vloog vrijdagmiddag vanuit de Airbus-fabriek in Hamburg naar Amsterdam en landde rond kwart voor drie op Schiphol. Daar werd de A321neo bij gate D2 geparkeerd, zodat liefhebbers de bijzondere livery een aantal uren vanaf het panoramaterras konden aanschouwen. Dezelfde avond mag het toestel nog aan de bak, en zal het als vlucht HV5357 naar het Portugese Faro vliegen.

Het ontwerp van de retro-livery is geïnspireerd door de iconische Transavia-huisstijl uit 1966, ontworpen door Thijs Postma. In juni 1966 vroeg oprichter John Block aan ontwerper Thijs Postma om een opvallende beschildering voor de drie DC-6-vliegtuigen die toen de vloot vormden. Binnen een kwartier schetste Postma een iconisch ontwerp in groen en zwart, met de herkenbare ‘T’ op de staart. Op vrijdag was het ontwerp klaar; op zondag stond het al op de vliegtuigen. De komst van de Airbus in retro-huisstijl werd in januari door het bedrijf aangekondigd. Transavia viert dit jaar namelijk haar zestigste verjaardag en besloot één Airbus de bijna zestig jaar oude livery te geven. Postma, die inmiddels 92 jaar is, was zelf ook bij de aankomst aanwezig om zijn ontwerp van toen op de techniek van nu met eigen ogen te bewonderen.