KLM 737 maakt voorzorgslanding in Hamburg

Op donderdag heeft een KLM Boeing 737-800 een voorzorgslanding uitgevoerd op de luchthaven van Hamburg. Het toestel was op weg van Stockholm naar Amsterdam met 186 passagiers aan boord toen de bemanning een brandmelding in de linkermotor ontving.

Het vliegtuig bevond zich op een hoogte van 38.000 voet (ongeveer 11.500 meter), op zo’n 260 kilometer ten noorden van Hamburg in het Deense luchtruim, toen de melding werd ontvangen. De cockpit crew schakelde de betreffende CFM56-motor uit en besloot uit voorzorg uit te wijken naar Hamburg. Het toestel kwam ongeveer 30 minuten later veilig aan op baan 23. De hulpdiensten stonden paraat, maar hoefden niet in actie te komen.

Passagiers gaven aan dat er rook zichtbaar was die afkomstig was van een van de motoren. Het vliegtuig bevindt zich nog steeds op de grond in Hamburg.

Dit is niet de eerste keer dat dit specifieke toestel, registratie PH-HSD, betrokken is bij een incident. In april van dit jaar moesten de piloten de start afbreken vanwege een probleem met de banden. In 2019 keerde het vliegtuig terug naar Schiphol na problemen met de rechtermotor.