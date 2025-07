Ryanair gaat digitaal, Marokko houdt vast aan papier

Op 3 november 2025 introduceert de Ierse prijsvechter Ryanair volledig digitale instapkaarten. Vanaf die datum hoeven passagiers geen papieren instapkaart meer af te drukken. De luchtvaartmaatschappij beweert dat de overgang naar volledig digitale instapprocedures het reisproces vergemakkelijkt en verbetert, vooral in het relatief rustige winterseizoen. Toch is niet iedereen het daar mee eens.

Dara Brady, Chief Marketing Officer bij Ryanair, stelt dat de digitalisering diverse voordelen met zich meebrengt: ‘Via de myRyanair-app kunnen reizigers bij verstoringen direct updates ontvangen van ons operationeel centrum, alternatieve vluchten boeken en indien nodig oplossingen krijgen voor transfers of accommodatie.’

Reizigers die geen mobiele telefoon hebben of een lege batterij hebben, kunnen nog steeds bij een Ryanair-balie op de luchthaven een instapkaart aanvragen. ‘Een familielid kan de kaart ook downloaden, of je kunt naar een van onze balies gaan, waar een medewerker je helpt,’ aldus een woordvoerder. Het is echter niet duidelijk of hier kosten aan verbonden zijn.

Marokko houdt, ondanks de digitale strategie van Ryanair, vast aan het gebruik van papieren instapkaarten. Op luchthavens zoals Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir en Tanger is het noodzakelijk dat passagiers een geprinte instapkaart hebben. Systematisch worden digitale instapkaarten daar afgewezen, wat leidt tot verwarring en mogelijke problemen voor reizigers.

Voorlopig is het belangrijk om voorzichtig te zijn voor reizigers die vanuit Marokko met Ryanair reizen: een papieren instapkaart is daar voorlopig nog vereist. Het is nog onbekend of en wanneer Marokko zijn beleid zal wijzigen.