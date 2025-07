Transavia A321neo verdwijnt meerdere keren van radar

In een rapport van het Franse onderzoeksorgaan Bureau d’Enquetes et d’Analyses (BEA) dat deze week verscheen, blijkt dat het radiocontact tussen een Airbus A321neo van Transavia en de Franse luchtverkeersleiding eerder dit jaar enige tijd onderbroken was.

Het is 13 januari 2025 als de eerste eigen A321neo, registratie PH-YHA, zich in de avond opmaakt voor terugvlucht HV5932 vanuit het Spaanse Granada in de richting van Schiphol. De machine stijgt 20:25 uur op, tien minuten later dan gepland, en verlaat via San Sebastian het luchtruim van Spanje om vervolgens via het westen van Frankrijk de route naar Amsterdam te vervolgen.

Begin dit jaar maakte een A321neo van Transavia een ongeplande landing in Bordeaux nadat het radiocontact wegviel © Flightradar24.com

Geen communicatie met A321neo

Echter, uit het rapport blijkt dat de eerste communicatieproblemen zich boven Frankrijk voordoen. Om 20:48 uur merken de piloten op dat systemen, waaronder de navigatie, transponder en ATC, op stand-by staan. De copiloot ontvangt eveneens geen signalen meer en is evenmin nog in staat berichten te versturen. Hij doet één poging, maar die mislukt. Uiteindelijk verdwijnt de A321neo tot zes keer toe van de radar en iedere keer als het toestel terugkeert, komt het tevoorschijn met een willekeurige transportcode.

Veranderen van radiofrequentie

Vervolgens doen de vliegers een poging om van radiofrequentie te wisselen, maar dat mag niet baten. Daarvan wordt de luchtverkeersleiding van zuidwest-Frankrijk op de hoogte gebracht. Daarna geven de piloten een Pan-pan-signaal af en verzoeken om een ongeplande landing op Parijs Orly te maken. Dat weigert de desbetreffende luchtverkeersleider en stelt voor uit te wijken naar de luchthaven van Bordeaux. De luchtverkeersleiding belt met dat vliegveld om haar op de hoogte te brengen dat de A321neo eraan zou komen. Zij beschikt over een reserveradiofrequentie (121,5MHz). De piloten kunnen het FMS-systeem niet gebruiken, waardoor zij een handmatige nadering en landing moeten uitvoeren. De A321neo landt uiteindelijk anderhalf uur na take-off veilig in Bordeaux en vliegt pas tien dagen later weer naar Schiphol.