Wizz Air tempert groeiplannen

De Hongaarse prijsvechter Wizz Air verlaagt zijn groeisnelheid aanzienlijk na een jaar van slechte resultaten en operationele problemen. In het boekjaar tot 31 maart 2025 nam het bedrijfsresultaat van Wizz Air met 62 procent af tot 167,5 miljoen euro. De aandelenprijs van het bedrijf kwam daardoor tot een dieptepunt. Volgens topman Jozsef Váradi is het noodzakelijk om aan de ‘noodrem’ te trekken en de koers te wijzigen.

Waar Wizz Air eerder streefde naar een jaarlijkse groei van ongeveer twintig procent, wordt dit nu verlaagd naar tien tot twaalf procent per jaar voor de komende twee tot drie jaar.

Een cruciale reden voor de daling is de wereldwijde terugroepactie van Pratt & Whitney GTF-motoren. Wizz Air moest daardoor tijdelijk 42 van haar A320neo-vliegtuigen aan de grond houden. De kosten per eenheid namen toe met meer dan twintig procent.

Wizz Air zal zich vanaf nu meer concentreren op haar belangrijkste markten in Midden- en Oost-Europa, evenals op een aantal gekozen landen in West-Europa, zoals Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De dochteronderneming in Abu Dhabi, waar de onderneming met een eigen vliegvergunning actief was, wordt gedeeltelijk teruggeschaald. Twaalf vliegtuigen zullen daar worden verwijderd.

Vanwege de langzame groei heeft Wizz Air minder nieuwe vliegtuigen nodig dan oorspronkelijk was voorzien. De levering van nieuwe Airbus-vliegtuigen zal met maximaal twee jaar worden uitgesteld. Daarnaast wordt het aantal bestelde A321XLR-vliegtuigen voor langere afstanden verminderd met ongeveer twaalf stuks. Een aantal van deze bestellingen wordt omgevormd tot de gebruikelijke A321neo-variant.