787 mag niet in één keer landen

Een Boeing 787 van de Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways moest begin deze maand een go around op Frankfurt Airport maken, omdat die buiten de avondklok zou landen.

De Dreamliner, registratie JA933A, vertrok 2 juli voor vlucht NH203 vanaf Tokio Haneda International Airport op weg naar de Duitse luchthaven. De vlucht vangt dagelijks om 21:50 uur lokale tijd aan en landt 5:20 uur, twintig minuten nadat de avondklok van Frankfurt Airport eindigt. Tussen 23:00 en 5:00 uur mag er op deze luchthaven niet geland (en opgestegen) worden.

Doordat de 787 te vroeg Frankfurt naderde, moest het vliegtuig nog een ommetje maken © Flightradar24.com

Doorstart op allerlaatste moment

En dat kwam de 787 duur te staan. Het toestel steeg 22:05 uur lokale tijd op. De vlucht kan zowel uitgevoerd worden over Azië in de richting van Europa of via de Noordpool. 2 juli kozen de piloten ervoor via die tweede route te gaan. Na bijna veertien uur te hebben gevlogen naderde de machine haar bestemming. De Dreamliner lijnde op voor de toegewezen landingsbaan en daalde naar een hoogte van 400 voet (omgerekend ongeveer 120 meter) toen de luchtverkeersleiding volgens AirLive.net om 4:59 uur aan de piloten beval een doorstart te maken.

Extra rondje

Precies boven de landingsbaan klom de 787 naar 4.800 voet om uiteindelijk in tweede instantie, een kwartier later, alsnog daar te landen. De go around bracht naar verluidt meer geluid met zich mee, iets wat met de avondklok juist tegengegaan moet worden, evenals meer CO2-uitstoot, omdat het toestel langer in de lucht zat.

Het kwam dit jaar al eerder in Duitsland voor dat de avondklok roet in het eten gooide. In februari mocht een Ryanair-vliegtuig ‘door lange wachttijden voor het de-icen van vliegtuigen’ niet meer vertrekken vanaf Berlijn Brandenburg Airport. Ook landingen van een ander Ryanair-toestel en een Airbus A320 van Eurowings mochten seconden na het ingaan van de avondklok geen doorgang meer vinden in de Duitse hoofdstad.