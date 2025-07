‘Overwinningsvlucht’ 737 naar Rotterdam Airport

Afgelopen vrijdagmiddag landde FC Utrecht met een Boeing 737-800 van Enter Air op Rotterdam The Hague Airport nadat de ploeg van Ron Jans na jaren afwezigheid weer Europees mocht spelen en knap met 1-3 won van FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië.



Aan boord van het toestel, registratie SP-ENQ, stapten onder meer de spelers, staf, media en andere genodigden. Het steeg 13:35 uur lokale tijd op vanuit Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Via Roemenië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Duitsland vloog het het Nederlandse luchtruim binnen. Na een rondje Rotterdam, waar FC Utrecht komend seizoen tegen Feyenoord, Sparta Rotterdam en het gepromoveerde Excelsior speelt, landde de 737 om 15:15 uur in noordoostelijke richting. Niet kort daarna vloog het toestel alweer door richting het Poolse Katowice.

Iedereen aan boord. Met een overwinning op zak naar Rotterdam Airport. De eerste helft zit er op zou Erik ten Hag zeggen. Op naar de tweede helft donderdag in Galgenwaard pic.twitter.com/99rgj0ljXI — Rene van den Berg (@vdBergRene) July 25, 2025

Met A320 naar Moldavië

Hoewel de ploeg van trainer Ron Jans met de 737 terug naar Nederland vloog, vertrok het team twee dagen eerder met een ander vliegtuig vanuit Rotterdam The Hague Airport naar Chisinau. Een Airbus A320 van de Kroatische chartermaatschappij Trade Air, registratie 9A-BTL, werd ingehuurd. Nadat de machine FC Utrecht aan het begin van de middag had afgezet, vloog het vliegtuig een uur later alweer naar het Franse Tarbes, de luchthaven die bekend staat om haar vliegtuigstalling.

FC Utrecht vloog heen naar de Moldavische hoofdstad Chisinau met een A320 en terug met een 737 © Flightradar24.com

Knappe overwinning

FC Utrecht reisde afgelopen week af naar Moldavië voor de heenwedstrijd van de tweede kwalificatieronde van de Europa League. De laatste keer dat de Domstedelingen Europees speelden, dateert alweer uit het seizoen 2019-2020 toen zij in exact dezelfde ronde uitgeschakeld werden door het Bosnische Zrinjski Mostar. De wedstrijd van donderdag tegen FC Sheriff Tiraspol werd in Nisporeni, een andere stad in Moldavië, gespeeld, omdat voor Tiraspol, de thuisstad van die club, een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt. Door de 1-3-zege staat FC Utrecht volgende week donderdag bij de returnwedstrijd in de Galgenwaard met één been in de volgende kwalificatieronde van de Europa League.