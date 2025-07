Transavia retro-A321neo ‘gaat doen waarvoor hij bedoeld is’

Voor de eerste machines waarmee Transavia zestig jaar geleden het luchtruim koos, ontwierp Thijs Postma het design met het iconische frisse groen en de grote zwarte T. De Airbus A321neo die bij de Airbusfabriek klaarstond om naar haar thuishaven uit te vliegen is van hetzelfde kleurenschema voorzien. ‘Met onze twaalfde Airbus in deze iconische retro-huisstijl maken we een cirkel rond’, aldus Transavia-CEO Marcel de Nooijer.

‘Het voorstel om een van onze Airbussen van het kleurenschema te voorzien waarmee Transavia destijds van start ging, kwam vanuit het eigen personeel’, vervolgt hij. ‘Hiermee staat deze retro-jet symbool voor dat wij al zestig jaar met veel passie onze passagiers vervoeren. De kracht en het karakter van ons bedrijf is te zien aan deze livery. Met onze keus voor Airbus, een miljardeninvestering, zijn wij aan een nieuw tijdperk begonnen om stiller, schoner en zuiniger te vliegen. Zo verbinden wij het verleden met de toekomst en maken we een cirkel rond.’

Uniek

De Nooijer laat zich erg enthousiast uit over de keus die Postma destijds maakte voor het frisse groen. ‘Groen is een krachtige kleur’, zegt hij, ‘die in mijn ogen voor mooi, betrouwbaarheid en frisheid staat. Dat doet ons merk ook. Er zit ook iets van vrolijkheid in. En als je een selfie krijgt van iemand aan boord in een groene stoel weet je precies dat die met Transavia vliegt. Met die groene kleur zijn wij uniek.’

Het juiste antwoord

In 2021 plaatste moederbedrijf Air France-KLM een bestelling voor honderd toestellen uit de Airbus A320neo-serie voor dochtermaatschappijen KLM en zowel de Nederlandse als Franse divisies van Transavia. ‘De overstap van de ene vliegtuigbouwer naar een andere is een complexe en kostbare zaak’, zegt De Nooijer over de vervanging van de Boeing 737-vloot. ‘Maar in het licht van zowel alle ontwikkelingen in Nederland als de onzekerheden bij Boeing, was Airbus voor ons het juiste antwoord. De switch brengt niet alleen veel klanttevredenheid, ook operationele en economische performance.’

Brand refresh

‘Dat het ons als Transavia ernst is om te investeren in een schonere, stillere en zuinigere vloot symboliseren we ook met een brand refresh’, zegt de topman van de groene airline. ‘De presentatie van ons merk is er net wat frisser en steviger mee. Ook dat is een signaal om aan te geven dat we er niet alleen al zestig jaar zijn maar ook op gaan naar de volgende zestig jaar.’ De vernieuwing is zichtbaar op de nieuwe Airbussen die vanaf eind 2025 worden geleverd. Het eerste vliegtuig heeft het nieuwe logo al op de staart gekregen in de fabriek in Hamburg. Of ook een van de Airbus-toestellen die Transavia ontvangt weer van een Peter Pan-beschildering zal worden voorzien? De Nooijer reageert positief: ‘Wij zijn ontzettend trots op Peter Pan. Als wij eenmaal volledig Airbus zijn blijft die.’

Doen waarvoor hij bedoeld is

Hoeveel Airbussen van de miljardenorder naar Transavia gaan is vooralsnog onbekend. Als het aan hem ligt wordt het aantal A321neo’s groter dan volgens de oorspronkelijke planning. ‘De kleinere A320neo’s blijven nodig om al onze routes te kunnen vliegen.’ Een nog veel kleine neo neemt hij bij de overdracht van de retro-jet in ontvangst in de vorm van een schaalmodel. Inmiddels kan hij ‘ook niet wachten tot’ het spiksplinternieuwe vliegtuig, registratie PH-YHD, ‘naar Faro vertrekt en dus doet waarvoor hij bedoeld is, namelijk zoveel mogelijk mensen naar een heel mooi plekje in Europa brengen.’

Goed zichtbaar

Onder vluchtnummer HV1965, een verwijzing naar het jaar waarin Transavia is opgericht, vertrekt de machine vanaf Hamburg, Finkenwerder, om 14:01 uur naar Schiphol. Aan boord een stuk of vijftig mensen in plaats van de 232 die er standaard in kunnen. Precies veertig minuten later zet de retro-A321neo de wielen op de grond om vervolgens na een uitgebreide taxironde tot stilstand te komen bij de D-pier, goed zichtbaar voor een grote hoeveelheid vliegtuigspotters die zich op het Panoramadek hebben verzameld om er foto’s van te kunnen maken.

Trots

Op een andere plek in het luchthavengebouw wachten Thijs Postma en zijn vrouw het vliegtuig en het gezelschap op. Op de uitnodiging van Transavia om mee te gaan om de retro-jet op te halen kon hij vanwege een te zwakke gezondheid niet ingaan. Maar het laat geen enkele twijfel dat het hem trots en dankbaar stemt dat er weer een machine rondvliegt in de livery die hij zestig jaar geleden op verzoek van Transavia-oprichter John Block ontwierp en die Roland Drewel enigszins aanpaste om goed tevoorschijn te komen op de Airbus. Postma toverde het ontwerp destijds in slechts een kwartier tijd tevoorschijn!



Zin in

De twee van de gezichten van Viggo uit de tv-serie Schiphol Airport, Isabel en Ronald, zijn aanwezig op het moment dat de de nieuwste aanwinst van Transavia haar eerste commerciële vlucht zal gaan uitvoeren. Met een andere crew aan boord en nu vol passagiers, kiest de PH-YHD 39 minuten later dan gepland opnieuw het luchtruim. De retro-jet heeft er duidelijk zin in, want ondanks het verlate vertrek arriveert ze negen minuten vroeger dan oorspronkelijk gepland in het zonnige Faro. Op 21 oktober, als Transavia haar zestigste verjaardag viert, zal de machine ook acte de présence geven. Hoe? Marcel de Nooijer laat zich er nog niet over uit. Maar ook hij heeft er duidelijk zin in.