737 daalt abrupt kort na take-off

Een Boeing 737-700 van Southwest Airlines maakte vlak na vertrek een onverwachte manoeuvre om een botsing met een Hawker Hunter te voorkomen.

De 737, registratie N249WN, maakte zich afgelopen vrijdagochtend op voor de binnenlandse vlucht WN1496 vanuit Burbank Bob Hope Airport, een luchthaven ten noorden van Los Angeles, in de richting van Las Vegas Harry Reid International Airport. Het vliegtuig steeg in zuidelijke richting op en maakte direct een rondje richting het noordoosten.

Een botsing tussen de 737 (in het rood) en de Hawker Hunter (in het geel) werd tijdig voorkomen © Flightradar24.com

TCAS-waarschuwing

Het vliegtuig klom naar een hoogte van 14.100 voet (omgerekend 4.300 meter) toen het abrupt in enkele seconden bijna 200 meter daalde. De piloten werden naar verluidt gewaarschuwd door het Traffic Collision Avoidance System (TCAS). Dit systeem reageert wanneer vliegtuigen in de lucht te dicht bij elkaar komen. In dit geval kwam de 737 af op een passerende Hawker Hunter. Dat toestel, registratie N335AX, was opgestegen vanuit de Amerikaanse grensstad El Paso en begonnen met de daling richting Point Mugu, een ander vliegveld in de buurt van Los Angeles. De ingreep was nodig om een botsing in de lucht te voorkomen. Uit data van Flightradar24 blijkt dat de twee vliegtuigen elkaar op enkele kilometers zouden hebben genaderd zonder verdere incidenten.

Twee cabin attendants gewond

Na de ingreep klom de 737 naar een maximale hoogte van 27.000 voet. ‘De reizigers raakten niet gewond, maar twee stewardessen worden behandeld voor hun verwondingen’, aldus Southwest Airlines in een verklaring. De machine vloog gewoon door richting Las Vegas en landde daar veilig circa drie kwartier na take-off. ‘Southwest is in gesprek met de Federal Aviation Administration (FAA) om de omstandigheden nader te onderzoeken.’