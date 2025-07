Captain Jan Cocheret en ‘Mr. Piloot & Vliegtuig’ | Podcast

In deze zomerse Goof en Goot praten we met Ruud Vos, decennialang hoofdredacteur van het prachtmagazine ‘Piloot en Vliegtuig’ en met Jan Cocheret, columnist voor precies datzelfde grootste luchtvaartblad van Nederland. Het gaat vanzelfsprekend – en onder veel meer – over ‘fuel cut off switches’ maar ook over veiligheidsriemen, Blended Wing Bodies en natuurlijk over Oshkosh, het vliegfeest dat het beste per elektrische rollator bezocht kan worden. Kortom, het gaat weer nergens over behalve luchtvaart!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

