Chaos op startbaan luchthaven Denver na brand

Een vlucht van American Airlines eindigde zaterdag in een grootschalige evacuatie op de startbaan van Denver International Airport. Tijdens de start brak er brand uit.

Vlucht AA3023, uitgevoerd door een Boeing 737 MAX 8, zou zaterdagmiddag vertrekken naar Miami. Toen het vliegtuig, registratie N306SW, aan de take off roll begon ontstond er brand bij het linker hoofdonderstel. De crew brak de start vervolgens direct af. Al snel werd overgegaan tot evacuatie van het vliegtuig. Op beelden is te zien hoe de machine met de linkermotor op de baan rust. Ook was er sprake van veel rookontwikkeling. Alle inzittenden konden het toestel verlaten. Eén persoon raakte licht gewond en moest naar een ziekenhuis worden gebracht.

Op beelden van reizigers is te zien dat de evacuatie chaotisch verloopt. Inzittenden glijden van de noodglijbanen en struikelen vervolgens op het asfalt. Ook valt op dat een groot deel van de passagiers handbagage mee naar buiten neemt, iets wat juist niet is toegestaan omdat het voor levensgevaarlijke situaties en opstoppingen kan zorgen. Een fragment uit een video zorgde online voor ophef. Een man wordt bekritiseerd omdat hij tijdens de evacuatie zijn bagage leek te verkiezen boven de veiligheid van zijn kind. Bij het verlaten van de glijbaan leek hij zelfs over het kind heen te vallen.

American Airlines Boeing 737 MAX 8, operating flight AA3023 the Denver to Miami route was evacuated on the Runway due to a fire incident.



The fire occurred in the left main landing gear (MLG) wheels during takeoff from Denver International Airport.



All the occupants have been… pic.twitter.com/HjtIv1F7n9— FL360aero (@fl360aero) July 27, 2025

Botsing in Tokyo

Een goed voorbeeld van het effect van het achterlaten van handbagage is de evacuatie van een Japan Airlines Airbus A350. Begin 2024 botste de machine tegen een Dash 8 van de Japanse kustwacht op Tokyo Haneda Airport. Als gevolg van de botsing vlogen beide toestellen in brand. Omdat vrijwel alle passagiers hun bagage achterlieten, kon de A350 snel worden geëvacueerd. Alle inzittenden van de Airbus overleefden het ongeluk. Als veel reizigers wel bagage hadden meegenomen, was het voorval zeer waarschijnlijk anders afgelopen.