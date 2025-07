Dit land schrapt als eerste vloeistofbeperking 

Reizigers op Europese luchthavens kunnen straks weer grotere hoeveelheden vloeistof meenemen in hun handbagage. In Italië verdwijnt de bekende 100 milliliter-grens mogelijk al in augustus.

De Europese Commissie bevestigde dat een wijziging van de regels in voorbereiding is. De versoepeling geldt alleen voor luchthavens die gebruikmaken van geavanceerde CT-scanners. In Italië zijn dergelijke scanners al geïnstalleerd op onder meer de luchthavens van Milaan (Malpensa en Linate), Rome-Fiumicino, Bergamo, Bologna, Catania en Turijn. Op deze luchthavens zal de vloeistofbeperking dan ook komen te vervallen. Dankzij de verbeterde technologie kunnen vloeistoffen, gels en aerosolen van maximaal twee liter veilig worden gecontroleerd.

Brancheorganisatie ACI Europe is blij met het besluit, maar uit ook kritiek. Volgens de organisatie komt het besluit midden in het drukke zomerseizoen en is het onduidelijk wanneer andere fabrikanten van vergelijkbare scanners groen licht krijgen. ACI pleit voor een grondige herziening van het EU-certificeringsproces.

Beperkingen

Sinds 2006 gelden wereldwijd beperkingen voor vloeistoffen in handbagage. Reizigers mogen enkel verpakkingen tot honderd milliliter meenemen, met een maximum van één liter in totaal, verpakt in een doorzichtige hersluitbare plastic zak. Bij de veiligheidscontrole moeten deze items vaak apart worden aangeboden. Deze maatregelen werden ingevoerd ter voorkoming van het smokkelen van explosieven aan boord, waarmee criminelen en terroristen dreigden.

Op Schiphol werden de vloeistofbeperkingen in 2021 al tijdelijk versoepeld. Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport mochten passagiers vloeistoffen van meer dan honderd milliliter meenemen. Deze maatregel werd in september vorig jaar weer teruggedraaid. Niet vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s, maar om te voldoen aan regelgeving van de Europese Commissie.