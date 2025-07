Vraagtekens bij Groningen Airport: ‘Waarom doen ze dit?’

Groningen Airport Eelde en het ministerie van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur stonden afgelopen week tegenover de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) en Mobilisation for the Environment (MOB) in de rechtszaal.

De zaak betreft de overschrijding van het maximaal aantal lesvluchten in de periode 2022-2023, betogen de VOLE en MOB. In dat jaar zouden naar eigen zeggen 32.347 vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde hebben plaatsgevonden, terwijl de grens in de natuurvergunning 29.248 voorschrijft. Met de aangespannen rechtszaak beogen de partijen dat de natuurvergunning nageleefd wordt. De lesvluchten worden onder meer uitgevoerd door de KLM Flight Academy. Tevens verhuisde de Martinair Flight Academy vijf jaar geleden van Lelystad Airport naar Groningen Airport Eelde.

Toegenomen vliegbewegingen

VOLE en MOB zijn van mening dat het aantal vluchten toegenomen is doordat meer leerlingen zich aangemeld hebben bij de luchtvaartschool. ‘We zien dat het aantal circuitvluchten op Groningen Airport Eelde de laatste jaren is toegenomen’, licht Jan Wittenberg, voorzitter van VOLE, toe bij RTV Drenthe. Deze toegenomen hoeveelheid zorgt volgens hem ervoor dat de gebieden rondom het vliegveld, waaronder de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer, de gebieden aan de oostkant van de luchthaven, belast worden met geluid en uitstoot van schadelijke stoffen.

Groningen Airport Eelde ontkent

Wittenberg zegt dat zowel Groningen Airport Eelde als het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur ontkenden dat het maximaal aantal lesvluchten was overschreden. ‘Erg merkwaardig, want dit is gewoon bekend’, fronst de VOLE-voorzitter zijn wenkbrauwen. Hij beweert dat de milieuorganisaties geen inzicht hebben in de routes die vliegtuigen afleggen. ‘Waarom doen ze dit? De enige reden zou zijn omdat dan duidelijk wordt dat er inderdaad een toename is van de lesvluchten.’