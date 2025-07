Chaos bij Russische airline Aeroflot

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft maandag meer dan 40 vluchten geannuleerd, waaronder verbindingen naar binnenlandse bestemmingen en naar Minsk en Jerevan. Volgens het bedrijf was een storing in het informatiesysteem de oorzaak.

Passagiers die maandagochtend arriveerden op de luchthaven Sheremetyevo in Moskou, wachtten een onaangename verrassing. Het vertrekbord was grotendeels roodgekleurd: tientallen vluchten waren geschrapt. De chaos leidde tot lange wachtrijen omdat reizigers hun bagage moesten terugkrijgen en de terminals moesten verlaten. Volgens Aeroflot was er sprake van een storing in de interne IT-systemen, al lijkt het om een hack te gaan. De maatschappij werkt naar eigen zeggen hard aan het herstel, maar er werden geen details vrijgegeven over hoe lang dit zou duren of wat de exacte oorzaak van de storing is.

Hackers claimen verantwoordelijkheid, strafzaak gestart

De hackersgroep Silent Crow, die zichzelf profileert als pro-Oekraïens, heeft de aanval opgeëist. In samenwerking met de Wit‑Russische Cyberpartisans BY zou volgens de groep een operatie zijn uitgevoerd waarbij ruim 7.000 servers zijn vernietigd. Silent Crow koppelt de actie direct aan het conflict in Oekraïne. ‘Glory to Ukraine! Long live Belarus!’, zegt de groep in een verklaring. De claims zijn vooralsnog niet onafhankelijk geverifieerd.

Russische aanklagers hebben inmiddels een strafrechtelijk onderzoek geopend. Volgens het Openbaar Ministerie is de storing het gevolg van ongeautoriseerde toegang tot Aeroflot’s systemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemde de berichtgeving in de media ‘behoorlijk zorgwekkend’. ‘De dreiging van hackers blijft een risico voor alle grote bedrijven die diensten aan de bevolking leveren’, aldus Peskov. As a result, Russian sources confirm serious disruptions causing delays and cancellations air Russian airfields. https://t.co/vOxEOsowrS pic.twitter.com/OCMxDXi4nK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2025

Achtergrond