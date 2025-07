Belgen heroverwegen straaljager om ‘arrogante’ Fransen

België is voornemens toe te treden tot een samenwerkingsverband voor een Europese straaljager. ‘Arrogante’ Fransen zouden echter zomaar eens een breekpunt kunnen zijn voor de Belgen.

Afgelopen vrijdag heeft de Belgische regering groen licht gegeven voor een plan om een volwaardige partner te worden van het Future Combat Air System (FCAS), één van de meest ambitieuze en grootste Europese defensieprojecten van de komende decennia. Het omvat de ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig van de 6e generatie. Eerder besloot België al de F-35 aan te schaffen.

Gemengde vloot

Volgens de Belgen zou een gemengde vloot een duidelijke strategische meerwaarde bieden en de ‘flexibiliteit vergroten’, zoals in de nota staat beschreven. Concreet zou het gaan om een combinatie van F-35’s en toestellen uit het Europese Future Combat Air System (FCAS)- programma. Dit Frans-Duits-Spaanse project ontwikkelt een zesde generatie gevechtsvliegtuig dat vanaf 2040 operationeel moet zijn.

In tegenstelling tot de F-35, een vijfde generatie toestel, is de FCAS niet ontworpen als zelfstandig platform. Het vliegtuig wordt onderdeel van een breder netwerk van drones, sensoren en commandosystemen. België neemt op dit moment enkel deel als waarnemer van het FCAS-programma. In de nota staat nu dat het land zo snel mogelijk een volwaardige partner wil worden.

Dassault ‘not amused’

In de bewuste defensienota, waarin België 300 miljoen belooft aan FCAS, wordt ook de aankoop van elf extra F-35-toestellen aangekondigd, bovenop de eerdere bestelling van 34 exemplaren. Eric Trappier, topman van de Franse vliegtuigbouwer Dassault en een belangrijke speler in FCAS, kan zich daar echter niet in vinden: ‘Als België van het idee afstapt om F-35’s te kopen, zouden ze welkom zijn’, zegt hij. ‘Als ze dat niet doen, dan maken ze ons echt belachelijk.’ De Belgische minister van Defensie Theo Francken (N-VA) is echter niet onder de indruk van de grote woorden van de Franse topman: ‘De regering zal haar positie in het FCAS-project evalueren’, schrijft hij op X. De politicus benadrukt niet gediend te zijn van de toon van Trappier. ‘Als founding father van de NAVO en de EU, loyale bondgenoot en hoofdkwartierhouder hebben we geen lessen te krijgen van arrogante industriëlen.’