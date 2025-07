Airbus en Boeing kunnen opgelucht ademhalen

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt in het geschil over invoertarieven. Dat betekent goed nieuws voor Airbus en andere bedrijven in de luchtvaartsector.

De VS en Europa zijn eruit. ‘Wij hebben een akkoord bereikt met de VS over handel en invoerrechten’, verklaarde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan het einde van dit weekend. ‘We zijn overeengekomen om voor het merendeel van de EU-exportproducten een uniform tarief van 15 procent te hanteren.’ Het tarief geldt voor sectoren zoals de auto-industrie, halfgeleiders en farmaceutica.

Uitzondering

Bepaalde strategische goederen vallen niet onder de maatregel. ‘Dat omvat onder andere alle vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, bepaalde chemische stoffen, generieke geneesmiddelen, halfgeleiderapparatuur, specifieke landbouwproducten, natuurlijke hulpbronnen en kritieke grondstoffen.’ Deze uitzondering is in de eerste plaats goed nieuws voor Airbus, de grootste Europese vliegtuigbouwer, die veel toestellen naar de VS exporteert. Maar ook voor ATR, dat zich juist op de Amerikaanse markt probeert te profileren.

Opluchting

Dat duidelijkheid inzake de heffingen goed nieuws is voor Europese vliegtuigbouwers is duidelijk. Ook veel Europese toeleveranciers die onderdelen leveren aan Amerikaanse bedrijven zoals Boeing, zullen echter opgelucht ademhalen. Voor Boeing zelf betekent de deal dat de EU afziet van vergeldingsheffingen op Boeing-toestellen.