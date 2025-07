Mijlpaal voor ‘Amerikaanse’ Airbus

Airbus heeft in de Verenigde Staten haar honderdste A220 geleverd dat in Mobile, Alabama, is gebouwd. Het toestel is bestemd voor het Amerikaanse Breeze Airways.

Airbus opende in 2020 de assemblagehal voor de A220 in Mobile. Datzelfde jaar werd de eerste machine geleverd aan Delta Air Lines. In iets meer dan vijf jaar tijd zijn er nu honderd toestellen geproduceerd in Alabama, een prestatie die de fabrikant toeschrijft aan de deskundigheid van de lokale arbeidskrachten en het sterke luchtvaartnetwerk in de staat. Op sociale media reageerde Airbus trots: ‘Gefeliciteerd aan ons team in Mobile, 100 A220’s in vijf jaar is een fantastische prestatie!’

Het jubileumtoestel is een A220-300, registratie N251BZ. Voor Breeze is het al het vierenveertigste A220. De luchtvaartmaatschappij liet eveneens van zich horen: ‘We houden van die nieuwe vliegtuiggeur. De honderdste Airbus A220 is zojuist van de lijn gerold en gelukkig voor ons komt hij onze vloot versterken!’ Breeze is bezig met een vlootvernieuwing en zal op termijn volledig overstappen op Airbus-vliegtuigen. De resterende elf Embraer E190’s worden binnenkort uitgefaseerd. Behalve Breeze ontvangen ook Delta en JetBlue hun A220’s uit Mobile.

Importheffingen

Een belangrijke reden voor Airbus om productie naar de VS te halen, is het vermijden van importheffingen. Die gelden wél voor toestellen die in Europa worden gebouwd. De Amerikaanse overheid vindt dat Airbus onterecht financiële steun heeft gekregen en daarmee oneerlijke concurrentie zou vormen voor Boeing. Daarom werden importheffingen ingevoerd op Europese toestellen. Omdat de in Mobile gebouwde vliegtuigen niet worden geïmporteerd, zijn ze vrijgesteld van die heffingen.