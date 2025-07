Italiaanse luchthavens gaan strijd aan met langparkeerders

Zakenjetoperators zijn verrast door de plotselinge invoering van torenhoge parkeertarieven op de grootste luchthavens van Milaan. Exploitant SEA Group heeft de kosten voor privéjets per 1 juli drastisch verhoogd.

Linate Airport is een van de belangrijkste zakenluchthavens van Europa. In de eerste helft van 2025 vonden er zo’n dertienduizend zakenvluchten plaats, een verdubbeling ten opzichte van eerdere jaren. De onverwachte tariefverhoging komt dan ook hard aan in de sector. ‘We zijn totaal niet geïnformeerd vooraf,’ zegt een anonieme operator tegen het Duitse aeroTELEGRAPH. Een voorbeeld: waar het parkeren van een zakenjet voor drie weken eerder 6.800 kostte euro, loopt dat bedrag nu op tot 29 duizend euro.

De forse stijging komt voort uit een compleet nieuwe tariefstructuur. Waar eerder een vast tarief gold, rekenen de luchthavens nu per ton en per uur. Ook Malpensa, de grotere luchthaven ten westen van Milaan, past vergelijkbare tarieven toe. Daarnaast zijn de landingsgelden licht verhoogd. SEA Group lijkt met de maatregel langdurig parkeren van privéjets te willen ontmoedigen.

Uitstoot

De nieuwe tarieven leiden tot een opvallend neveneffect: operators verkorten hun omdraaitijd in Milaan om hoge kosten te vermijden. Daarna vliegen de toestellen leeg naar andere luchthavens om daar te worden geparkeerd. Dat betekent extra positioneringsvluchten en dus méér CO₂-uitstoot. Opmerkelijk, aangezien veel luchthavens juist inzetten op het terugdringen van hun klimaatimpact, zeker de uitstoot veroorzaakt door privéjets.

Nederland

In Nederland worden niet enkel maatregelen getroffen om langparkeerders aan te pakken, maar juist om het gebruik van privéjets te ontmoedigen. Zo maakte Eindhoven Airport eind 2023 nieuwe groene plannen bekend. Vanaf 2026 worden fossiele privévluchten niet meer toegestaan op de luchthaven. Voor groen aangedreven privévluchten is in de toekomst wel ruimte, maar die zijn nog niet beschikbaar. Behalve Eindhoven wil ook Schiphol Airport zakenjets weigeren.

Velen gaan ervan uit dat een groot deel van de zakenreizigers zal uitwijken naar kleinere luchthavens, of vliegvelden vlak over de grens, zoals Airport Weeze. De luchthaven is al in trek bij Nederlandse vakantiegangers en zou ook een deel van de Nederlandse privéjetmarkt op zich kunnen nemen.