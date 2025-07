Opnieuw tegenvaller voor Boeing 737 MAX 7 en 10

Het leek erop dat Boeing eind dit jaar eindelijk de langverwachte certificering van de 737 MAX 7 en MAX 10 rond zou krijgen. Nu blijkt dat het proces opnieuw vertraging oploopt. De introductie van beide toestellen is uitgesteld tot zeker 2026.

De oorzaak voor de vertraging ligt bij aanhoudende technische problemen binnen de MAX-familie. De grootste boosdoener is het anti-ijssysteem van de CFM LEAP-1B-motoren. Boeing vroeg eerder dit jaar om een tijdelijke ontheffing tot 31 mei 2026 om de noodzakelijke ontwerpwijzigingen te kunnen doorvoeren, maar al wel vast de 737 MAX 7 te certificeren. Na het incident begin dit jaar waarbij een 737 MAX 9 tijdens de vlucht een deurpaneel verloor, trok de fabrikant die aanvraag echter weer in.

Hoewel Boeing aanvankelijk mikte op een afronding van de certificering in 2025, blijkt nu dat dit doel niet haalbaar is. De aanpassingen aan het anti-ijssysteem kosten meer tijd dan verwacht. Ook het zogenoemde Load Reduction Device (LRD), een veiligheidsmechanisme dat bij zware schade zoals een vogelaanvaring de belasting op de motor en het toestel vermindert, leidt tot complicaties. In meerdere gevallen ontstonden olielekkages in het systeem, met rookontwikkeling in de cockpit en cabine tot gevolg.

Boeing werkt momenteel aan software-updates en aanpassingen aan de kleppen in het LRD-systeem om de problemen te verhelpen. De FAA en EASA houden de voortgang scherp in de gaten.