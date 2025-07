Verenigd Koninkrijk heft verbod voor deze airline op

Pakistan International Airlines (PIA) mag weer naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. De luchtvaartmaatschappij hervat deze zomer de verbinding tussen Islamabad en Manchester, na bijna vijf jaar afwezigheid.

Het vliegverbod werd recent opgeheven door de Britse luchtvaartautoriteit, nadat eerder al het Europese luchtruim weer werd opengesteld voor de Pakistaanse maatschappij. Vanaf half augustus vliegt PIA vier keer per week tussen Islamabad en Manchester met een Boeing 777-200. PIA hervatte begin dit jaar al een andere Europese dienst. Op 10 januari vertrok een 777 vanaf Islamabad naar Parijs Charles de Gaulle, de eerste Europese vlucht sinds het verbod in 2020. Inmiddels vliegt de maatschappij twee keer per week naar de Franse hoofdstad.

Het vliegverbod werd in juni 2020 ingesteld na een fatale crash van een PIA-vlucht in Karachi. Uit onderzoek bleek dat bijna een derde van de Pakistaanse piloten hun brevet op frauduleuze wijze had verkregen. De Britse CAA, de Europese luchtvaartautoriteit EASA en de Amerikaanse FAA besloten daarop gezamenlijk tot een verbod. Inmiddels zijn de veiligheidsnormen in Pakistan flink aangescherpt, wat leidde tot hernieuwde toelating tot het Europese en Britse luchtruim. In de tussentijd zette PIA af en toe gehuurde toestellen in, onder meer van Hi Fly, om passagiers tussen Pakistan en het VK te vervoeren.

Omstreden advertentie

Begin dit jaar kwam PIA in opspraak door een controversiële advertentie die de terugkeer naar Europa aankondigde. Op de afbeelding was een vliegtuig te zien dat richting de Eiffeltoren vliegt, tegen een achtergrond met de Franse vlag in onheilspellende tinten. De rode kleur werd door velen geassocieerd met bloed. De premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, gelastte een onderzoek naar de campagne, die bij veel mensen herinneringen opriep aan de aanslagen van 11 september 2001. Hoewel de intentie vermoedelijk feestelijk was bedoeld, sloeg de uitvoering de plank mis.