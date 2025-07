België weer stap dichterbij F-35

Na meer dan elf maanden opleiding in de Verenigde Staten zijn de eerste Belgische F-35-technici klaar om de uitdaging aan te gaan. Hun traject, dat begon in Florida en eindigde in Arizona, betekent een belangrijke mijlpaal in de opbouw van het F-35-programma in België.

Na een theoretische opleiding in Florida hebben de Belgische technici hun praktijkopleiding afgerond op Luke Air Force Base in Arizona. Meer dan vijf maanden lang werkten ze met de acht Belgische F-35’s die worden ingezet voor de opleiding van piloten, onder toezicht van Lockheed Martin en met ondersteuning van de zogenaamde Belgian F-35 Conversion Unit.De voormalige F-16-specialisten hebben gedurende deze maanden alle technische aspecten van de F-35 verkend. Inspectie, bewapening, onderhoud: ze zijn nu klaar om in België zelfstandig onderhoud uit te voeren op dit nieuwe wapensysteem.

Klaar voor de F-35

Na elf maanden intensieve opleiding hebben de technici verlof. Binnenkort keren zij terug naar de luchtmachtbasis van Florennes om de volgende fase van het F-35-programma binnen de Belgische Luchtmacht te ondersteunen. De komst van de eerste Belgische F-35’s vanaf oktober komst zo een stuk dichterbij. België heeft in totaal 34 stuks van het vliegtuigtype besteld. Het laatste toestel van deze reeks moet in 2030 geleverd worden.