Ryanair verliest van Nederlandse vakantiegangers

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot het betalen van ruim 3.000 euro aan schadevergoeding aan een Nederlandse familie, nadat hun vlucht naar Girona in oktober 2023 op het laatste moment werd geannuleerd. De rechter oordeelde dat de annulering het gevolg was van een bewuste operationele keuze van Ryanair en niet van overmacht, zoals de luchtvaartmaatschappij stelde.

De familie uit Rotterdam en Spijkenisse, waaronder vier minderjarigen, stond op 13 oktober 2023 op de luchthaven van Weeze klaar voor hun vakantie naar Spanje. Na een autorit van ruim twee uur kregen zij bij aankomst echter te horen dat hun vlucht niet doorging. Uiteindelijk werd het gezin ook geen vervangende vlucht aangeboden, wat volgens EU-regelgeving (Verordening 261/2004) wel verplicht is bij annuleringen.

Ryanair verweerde zich door te stellen dat de annulering het gevolg was van een staking bij de Franse luchtverkeersleiding en daarom onder de categorie ‘buitengewone omstandigheden’ viel, waarbij geen compensatieplicht geldt. De rechter ging daar niet in mee. Volgens het vonnis koos de airline er bewust voor om de vlucht naar Girona te schrappen, om andere vluchten de volgende dag vanuit hun thuisbasis Weeze doorgang te laten vinden. Zulke afwegingen vallen onder de normale bedrijfsvoering van een luchtvaartmaatschappij, aldus de rechter.

De rechtbank kende de familie in totaal 1.500 euro aan compensatie toe (250 euro per persoon), 245,80 euro aan niet-terugbetaalde ticketkosten en 1.319,73 euro aan gevolgschade. Die laatste post bestond uit een niet-annuleerbare hotelboeking van 1.156,73 euro, autohuur-annuleringskosten (50 euro), brandstofkosten (44 euro) en parkeerkosten (69 euro). Ryanair beriep zich op haar algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten, maar de rechter vond die bepaling ‘onredelijk bezwarend’ in dit geval.

Naast de schadevergoeding moet Ryanair ook de volledige proceskosten van 1.528,30 euro vergoeden, waarmee het totaalbedrag oploopt tot 4.593,83 euro. Het vonnis is direct uitvoerbaar.