Schiphol-CEO schrijft brandbrief: ‘Onacceptabel’

In een dringende brandbrief aan demissionair minister Tieman van Infrastructuur roept Schiphol-topman Pieter van Oord op tot directe actie: de zonnepanelen van zonnepark De Groene Energie Corridor bij de Polderbaan moeten per direct worden verwijderd. De hinderlijke schitteringen van de panelen zouden een acuut veiligheidsrisico vormen voor piloten tijdens de landing.

Volgens Van Oord veroorzaken de reflecties van de zonnepanelen zodanige verblinding dat piloten in sommige gevallen de nadering moeten afbreken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigde eerder al dat er sprake is van een onaanvaardbaar risico. Hoewel de rechter Schiphol eerder al gelijk gaf en verwijdering van panelen in delen van het park (velden A en B) beval, is er tot op heden nog geen uitvoering aan gegeven. Schiphol waarschuwt dat ook de andere delen van het zonnepark (velden C en D) een risico blijven vormen.

De urgentie is hoog: als de situatie niet uiterlijk eind augustus wordt opgelost, dreigt sluiting van de Zwanenburgbaan en mogelijk ook delen van de Polderbaan. Dit zou de capaciteit van Schiphol drastisch beperken en leiden tot een domino-effect van vertraagde en geannuleerde vluchten. ‘Zonder actie worden ten minste tienduizenden reizigers gedupeerd,’ aldus Van Oord. De luchtvaartmaatschappijen, leveranciers en passagiers zouden gezamenlijk voor honderden miljoenen euro’s per jaar aan schade kunnen lijden.

Ook waarschuwt Schiphol voor meer geluidshinder in de omgeving, omdat alternatieve banen moeten worden ingezet die dichter bij woonwijken liggen. Daarnaast dreigt internationale reputatieschade voor Nederland als luchtvaartland, schrijft Van Oord, mede namens de Luchtverkeersleiding Nederland.

Sinds februari 2025 zijn er gesprekken geweest met betrokken partijen over mogelijke oplossingen. Desondanks blijft daadwerkelijke actie uit. Van Oord dringt er in zijn brief bij de minister op aan om onmiddellijk in te grijpen en de volledige demontage van het zonnepark in gang te zetten: ‘De huidige situatie is onacceptabel en urgent. Ik doe daarom een dringend beroep op u om nu in te grijpen. Om de impact hiervan zo beperkt mogelijk te houden, verzoek ik u met klem om alles te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt om de demontage van alle zonnepanelen (velden A, B, C en D) in gang te laten zetten.’