Spannende momenten tijdens Spaanse vliegshow

Tijdens het Gijón Air Festival in Spanje kwam een Spaanse EF-18M Hornet rakelings langs het publiek.

De EF-18 vloog zondag tijdens een vliegdemonstratie laag over het strand voor een manoeuvre, toen de piloot het toestel plots op de rug draaide en naar beneden dook. Op het laatste moment wist hij de machine recht te trekken, waarna de Hornet op slechts enkele meters over het zeeoppervlak en strand scheerde, pal langs duizenden toeschouwers.

Op sociale media liet de Spaanse luchtmacht weten veel vragen te hebben ontvangen over het incident. In een verklaring gaf men aan dat de piloot een zwerm vogels moest ontwijken en daarbij handelde volgens de geldende veiligheidsprocedures. Op videobeelden is te zien dat het toestel inderdaad door een zwerm vogels vliegt.

Het incident toont ook een van de opvallende eigenschappen van de Hornet: het vermogen om bij lage snelheid scherpe manoeuvres te maken met hoge invalshoeken. Zonder deze eigenschap had de afloop er heel anders uit kunnen zien.

Crash

In 2023 ging het wel mis tijdens een vliegdemonstratie van een Spaanse Hornet. Toen stortte een toestel neer op een vliegbasis bij Zaragoza. De EF-18 was bezig met een oefendemonstratie toen het mis ging. Een werknemer van het civiele deel van de vliegbasis filmde de crash. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en liep lichte verwondingen op. Hij moest enkele dagen in het ziekenhuis doorbrengen ter observatie. Verder raakte niemand gewond.