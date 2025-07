Visnetten vs. drones in Oekraïne

In de oorlog in Oekraïne biedt een bijzonder middel bescherming tegen de constante aanvallen met drones die het conflict zo kenmerken. Oude visnetten zijn soms van levensbelang.

Aan het oostfront van Oekraïne, waar drones het luchtruim beheersen en het Russische leger met een zomeroffensief terrein wint, maken de Oekraïners gebruik van een low tech verdedigingsmiddel. Niet dure Patriot-raketten maar oude visnetten beschermen burgers en manschappen tegen kamikazedrones. Tussen palen gespannen langs wegen vangen deze netten explosieve drones af voordat ze hun doel bereiken.

Vooral in Kostiantynivka, een van de steden aan het front die met omsingeling bedreigd wordt, zijn deze netten van levensbelang. De situatie is nijpend: een Oekraïense commandant meldt dat zijn eenheid al acht maanden geen nieuwe manschappen heeft ontvangen. Voorraden worden enkel via drones afgeleverd, omdat voertuigen de loopgraven niet meer kunnen bereiken.

"All you can do is be glad you've survived another day."



