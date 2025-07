Airbus A380 vaker aan de grond door problemen

De Airbus A380 keerde de afgelopen jaren mondjesmaat terug in dienst. De problemen met het toestel stapelen zich echter verder op.

De vraag of de Superjumbo op de lange termijn nog houdbaar is, wordt steeds vaker gesteld. Sinds januari 2020 heeft EASA maar liefst 95 Airworthiness Directives (AD’s) uitgevaardigd voor de A380. Een AD is een officieel veiligheidsvoorschrift dat luchtvaartmaatschappijen verplicht tot het uitvoeren van specifieke inspecties, aanpassingen of reparaties aan een toestel of onderdeel. Ter vergelijking: voor andere vliegtuigtypes, zoals de Boeing 747, werd in dezelfde periode ongeveer de helft aan AD’s gepubliceerd. Nu veel A380’s de tien jaar zijn gepasseerd, vertonen ze vaker problemen, wat leidt tot frequente en kostbare reparaties.

Een van de grote knelpunten zit in de vier motoren van de A380. De turbofans zijn schaars, duur in onderhoud en hebben weinig gemeen met motoren van andere vliegtuigtypen. Bovendien beschikt, op Emirates na, geen enkele maatschappij over een grote A380-vloot. Daardoor zijn reserveonderdelen beperkt beschikbaar en heeft het uitvallen van één toestel direct gevolgen voor de operatie. Het tekort aan onderdelen is dan ook een groeiend probleem. Verschillende maatschappijen zijn inmiddels overgestapt op kannibalisatie. Onderdelen worden dan uit geparkeerde A380’s gehaald om andere toestellen in de lucht te houden.

Vraag naar onderdelen

Dat er zoveel vraag is naar A380-onderdelen is onder andere te danken aan de vraag naar langeafstandsvluchten en vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandsjets zoals de Boeing 777-9. Toen het coronavirus in 2020 de luchtvaart wereldwijd aan de grond zette, werden vrijwel alle vluchten met Superjumbo’s geschrapt. In de zomer van 2022 steeg de vraag naar langeafstandsvluchten echter weer verrassend sterk. Maar vertragingen in de levering van nieuwe langeafstandstoestellen leverden voor menige airline problemen op. Daarom besloten meerdere maatschappijen toch een aantal A380’s terug in dienst te nemen. Door de gestaakte productie van het toestel en de onverwachte terugkeer van veel A380’s ontstond het tekort aan onderdelen. Inmiddels zijn er al 22 Superjumbo’s gesloopt. Drie andere Airbus A380’s belanden binnenkort onder de sloophamer.