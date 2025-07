De vijf kortste vluchten ter wereld

In een tijd waarin duurzaamheid en efficiency centraal staan in de luchtvaart, lijkt het bijna paradoxaal dat sommige luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden die korter zijn dan een gemiddelde treinrit tussen twee steden. Toch bestaan ze nog steeds: extreem korte lijndiensten, vaak met een unieke geografische, logistieke of historische reden. Dit zijn de vijf kortste commerciële vluchten ter wereld – en de toestellen die ze uitvoeren.

1. Westray – Papa Westray (VK): 2,7 kilometer

Afstand: 2,7 km

2,7 km Vliegtijd: 1,5 tot 2 minuten

1,5 tot 2 minuten Operator: Loganair

Loganair Toestel: Britten-Norman BN-2B Islander

Deze legendarische vlucht in de Schotse Orkney-eilanden staat al jaren in het Guinness Book of Records als kortste lijndienst ter wereld. De route wordt gevlogen met een Britten-Norman Islander, een robuust tweemotorig toestel dat perfect past bij de korte, onverharde baantjes van de eilanden. De vlucht is populair bij eilandbewoners én toeristen die het wereldrecord op hun naam willen zetten.

2. Kegata – Apowo (Papoea, Indonesië): 3,5 kilometer

Afstand: ±3,5 km

±3,5 km Operator: Susi Air

Susi Air Toestel: Pilatus PC-6 of Cessna 208 Caravan

In de bergen van Papoea zijn wegen vaak onbegaanbaar of niet-bestaand. Susi Air onderhoudt een netwerk van korte binnenlandse vluchten tussen afgelegen dorpjes met grasbanen op hoge hoogtes. De vlucht tussen Kegata en Apowo duurt nauwelijks drie minuten maar is onmisbaar voor medische hulp, onderwijs en bevoorrading.

3. Minami-Daito – Kita-Daito (Japan): 12 kilometer

Afstand: 12 km

12 km Operator: Ryukyu Air Commuter

Ryukyu Air Commuter Toestel: Bombardier DHC-8-400 (Q400CC)

Deze route in de Japanse archipel verbindt twee kleine eilanden ten zuidoosten van Okinawa. Hoewel de afstand over zee klein is, is deze vlucht essentieel vanwege gebrek aan regelmatige veerdiensten. Opmerkelijk: de vlucht is onderdeel van een “triangular route” waarbij het toestel soms in een driehoek vliegt: Okinawa – Minami-Daito – Kita-Daito – Okinawa.

4. Karpathos – Kasos (Griekenland): 19 kilometer

Afstand: 19 km

19 km Operator: Sky Express

Sky Express Toestel: ATR 42-500

In de Dodekanesos-archipel in Griekenland bedient Sky Express deze ultrakorte vlucht tussen twee buureilanden. De route maakt deel uit van een grotere binnenlandse dienst die ook Rhodos en Sitia aandoet. De inzet van een turboprop als de ATR 42 is logisch: wendbaar, betrouwbaar en geschikt voor kleine luchthavens.

5. Sint Maarten – Anguilla: 19 kilometer

Afstand: 19 km

19 km Operator: Anguilla Air Services

Anguilla Air Services Toestel: Britten-Norman Islander

De vlucht tussen Princess Juliana Airport (Sint Maarten) en Clayton J. Lloyd International Airport (Anguilla) duurt nauwelijks tien minuten, maar vormt een belangrijk alternatief voor de veerboot. Vooral voor passagiers die internationaal reizen via Sint Maarten is dit een populaire route.

Waarom bestaan deze routes nog?

Hoewel zulke korte vluchten nauwelijks efficiënt lijken, spelen ze vaak een cruciale rol in regio’s zonder wegen of betrouwbare zeeverbindingen. Voor bewoners van afgelegen eilanden of bergdorpen bieden ze toegang tot ziekenhuizen, onderwijs en economische activiteit.

De gebruikte toestellen zijn doorgaans licht, robuust en STOL-capabel (Short Takeoff and Landing), zoals de Britten-Norman Islander, Cessna 208 en Pilatus PC-6. Deze vliegtuigen zijn ontworpen om onder uitdagende omstandigheden te opereren.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina's op Up in the Sky.