Duitse militaire helikopter neergestort

Gisteren is in de buurt van Leipzig een Duitse militaire trainingshelikopter neergestort. Het toestel crashte in de rivier Mulde, vlakbij de Oostduitse stad Grimma. Tenminste twee inzittenden zijn om het leven gekomen.

Een derde inzittende wordt nog vermist. Het gaat om een Airbus EC135, dat civiel is geregistreerd en wordt ingezet als leshelikopter door de Duitse defensie. Volgens Duitse media is een grote hoeveelheid kerosine in de rivier gelekt. Voordat het wrak geborgen kan worden, moet eerst de resterende kerosine uit de tanks worden gehaald.

Vanwege de veiligheid is de omgeving van de locatie afgezet. Ongeveer 200 reddingswerkers zijn bezig geweest om de slachtoffers te bergen. de oorzaak van de crash is nog onbekend. De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden. “We zullen alles in het werk stellen om de omstandigheden op te helderen.”