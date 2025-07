Iconische Boeing 747 met pensioen

Na ruim twintig jaar trouwe dienst heeft Rolls-Royce haar bijzondere Boeing 747-200, registratie N787RR, buiten dienst gesteld. Daarmee beschikt de motorenfabrikant voorlopig niet meer over een eigen vliegend testplatform.

De 747-200B voerde op 9 juli haar vermoedelijk laatste vlucht uit vanaf Tucson International Airport. De inmiddels 45 jaar oude jumbojet heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Het toestel kwam in 1980 in dienst bij Cathay Pacific, en vloog later onder meer voor Air Atlanta Icelandic, Saudi Arabian Airlines en AirAsia.

In 2005 werd het vliegtuig aangekocht door Rolls-Royce en omgedoopt tot Spirit of Excellence. Sindsdien werd het ingezet als testbed voor onder andere de Trent 1000 (voor de Boeing 787) en de Pearl 10X (voor de Dassault Falcon 10X). Hoewel Rolls-Royce inmiddels beschikt over geavanceerde grondtestfaciliteiten, blijft testen in de lucht cruciaal. ‘Ons testvliegtuig garandeert dat onze motoren in de praktijk presteren zoals we beweren,’ aldus Deborah Robinson, directeur Test & Experimental Engineering.

Geen opvolger

Een directe opvolger is er vooralsnog niet. In 2019 kocht Rolls-Royce een Boeing 747-400 van Qantas, met de bedoeling dit toestel om te bouwen tot testbed. De ombouw begon, maar werd in 2022 stopgezet. Een jaar later werd het toestel ontmanteld op de luchthaven van Moses Lake (Washington).

Andere fabrikanten

Rolls-Royce is niet de enige fabrikant die motoren test in de lucht. Ook General Electric en Pratt & Whitney gebruiken aangepaste Boeing 747’s. GE beschikt over een gemodificeerde 747-400, die onder meer werd ingezet bij de ontwikkeling van de GE9X voor de Boeing 777X. Pratt & Whitney maakt gebruik van een zeldzame 747SP.