Ombouw ‘cadeau’ president Trump begonnen

De Boeing 747-8 die door Qatar aan de Verenigde Staten is geschonken, wordt momenteel klaargemaakt om als tijdelijke Air Force One te dienen. President Donald Trump wil het toestel inzetten zolang de nieuwe presidentiële vliegtuigen nog niet gereed zijn.

De voorbereidingen voor de ombouw zijn in volle gang. Enkele hoge functionarissen hebben inmiddels de eerste plannen en ontwerptekeningen ingezien. Voorafgaand aan de daadwerkelijke ombouw ondergaat de 747 eerst een grondig veiligheidsonderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke spionagetechnologie. Zowel het onderzoek als de ombouw vinden plaats op Fort Worth Alliance Airport in Texas.

De jumbojet vloog eerder als A7-HBJ voor de Qatar Amiri Flight, de regeringsvloot van de Golfstaat. In een intentieverklaring werd vastgelegd dat het toestel ‘onvoorwaardelijk’ is geschonken aan de VS. Het Pentagon mag het toestel ‘naar eigen inzicht’ gebruiken. De Qatarese 747 wordt gezien als tijdelijke oplossing totdat de twee nieuwe VC-25B-toestellen van Boeing zijn afgebouwd.

Wel of geen cadeau?

In mei werd duidelijk dat de ‘gift’ mogelijk minder spontaan was dan eerder werd voorgesteld. Volgens vier anonieme bronnen die bij de gesprekken betrokken waren, zou de Trump-regering zelf het initiatief hebben genomen. Het Pentagon benaderde Qatar met de vraag of de 747-8 kon worden overgenomen. Daarbij werd niet alleen gedacht aan een schenking, maar ook aan een mogelijke koop- of leaseconstructie.