Tijd raakt op voor klokken op Schiphol

Bezoekers van Schiphol zullen het misschien al zijn opgevallen: steeds meer van de kenmerkende ronde klokken op de luchthaven zijn bedekt met grijze hoezen. De reden daarvoor is jarenlang uitgesteld onderhoud, maar daar komt dit jaar verandering in, bevestigt een woordvoerder van Schiphol aan NU.nl.

De klokken zijn onder andere te vinden op Schiphol Plaza, in de vertrekhallen en bij de gates. ‘De klokken repareren kost geld. Ze vervangen ook,’ zegt de woordvoerder. Omdat afgedekte klokken geen functie meer hebben en afdoen aan de uitstraling van de luchthaven, is besloten de meeste te verwijderen.

Het afdekken van de eerste klokken begon al in 2012. ‘Vanwege oplopende onderhoudskosten,’aldus de woordvoerder. Exacte bedragen noemt hij niet, maar wel benadrukt hij dat het onderhoud ‘heel complex’ is. In tegenstelling tot huis-tuin-en-keukenklokken zijn de exemplaren op Schiphol bekabeld. ‘De klokken zijn bekabeld en die kabels zitten in de plafonds. Dus dan moet het hele plafond open,’ legt hij uit. Dat is op een drukke luchthaven met tienduizenden passagiers per dag lastig uitvoerbaar.

Om de situatie op te lossen, kiest Schiphol er nu voor om een groot deel van de 87 klokken definitief weg te halen. ‘Op plekken waar tijd cruciaal is, denk aan overstapzones of gates, komen ze terug. Op andere plekken gaan ze weg. Afgedekte klokken dragen niets bij aan de kwaliteit en reiservaring die we passagiers willen bieden.’

In totaal zullen er ongeveer dertig werkende klokken op de luchthaven blijven hangen.

Bron: NU.nl