Transavia kondigt nieuwe winterbestemming aan

Transavia voegt deze winter een nieuwe bestemming aan haar routenetwerk vanaf Amsterdam Airport Schiphol. Van 10 december 2025 tot en met 11 januari 2026 en van 4 februari tot en met 8 maart 2026 vliegt de airline twee keer per week naar Oujda, een stad in het noordoosten van Marokko. De vluchten vinden plaats op woensdagen en zondagen en sluiten aan bij de kerst- en voorjaarsvakanties.

Transavia zet de Airbus A321neo in voor de nieuwe route, waarvan de maatschappij pas een exemplaar met retro livery in ontvangst mocht nemen. Het vliegtuig biedt plaats aan 232 passagiers. Hiermee speelt de budgetvlieger in op de verhoogde vraag naar reizen tijdens schoolvakanties, met name onder mensen met familiebanden in de regio. In Nederland leeft een aanzienlijke gemeenschap die zijn oorsprong vindt in het noordoosten van Marokko, waardoor de locatie aantrekkelijk is voor familiebezoeken tijdens vakanties.

Met de toevoeging van Oujda biedt Transavia als enige luchtvaartmaatschappij een directe verbinding tussen Schiphol en deze Marokkaanse stad. De route moet de bereikbaarheid van de regio verbeteren, met name voor reizigers uit de Randstad.

Naast Oujda vliegt Transavia ook vanaf Rotterdam The Hague Airport naar de Marokkaanse steden Nador en Al Hoceima, die eveneens in het noordoosten van het land liggen. Vanuit Nederland worden verder bestemmingen als Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat en Tanger aangedaan, waarmee het aantal Marokkaanse steden in het netwerk van Transavia verder wordt uitgebreid. Naast Oujda start de maatschappij binnenkort met vluchten naar Caïro, Egypte.