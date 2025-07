Ryanair zegt Franse luchthavens gedag

De Ierse budgetvlieger Ryanair is van plan zich terug te trekken van drie Franse luchthavens, vanwege hoge luchthavenbelastingen. Het betreft de luchthavens van Brive, Bergerac en Straatsburg.

De low cost airline besloot al eerder te stoppen met vliegen vanaf de luchthaven van het Franse Vatry. Ryanair liet in een verklaring aan Simple Flying weten dat de ‘astronomische belasting’ Franse luchthavens ‘minder concurrerend maakt in vergelijking met andere EU-landen,’ waardoor veel routes naar Frankrijk niet langer rendabel zijn, met name op regionale luchthavens en tijdens het winterseizoen.

Volgens Ryanair leidt het besluit om zich terug te trekken van de Franse luchthavens tot het verlies van 25 routes en 750.000 stoelen in het land deze winter. De Europese budgetmaatschappij verzorgt vluchten vanuit Straatsburg naar bestemmingen in Portugal en Spanje. Vanuit Bergerac biedt de maatschappij routes aan naar het Verenigd Koninkrijk en België, terwijl ze vanuit Brive vluchten aanbiedt naar steden in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

De luchtvaartmaatschappij merkte ook op dat deze ‘oneerlijke’ luchtvaartbelasting haar ertoe aanzet haar focus te verleggen naar meer concurrerende Europese markten, zoals Zweden, Hongarije en regionaal Italië, waar overheden actief luchtvaartbelastingen afschaffen om het verkeer, het toerisme, de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren.

De belasting op een korteafstandsvlucht in economy class binnen Frankrijk of Europa is sinds 1 maart 2025 verhoogd van 2,63 euro naar 7,40 euro voor vluchten die vanuit Frankrijk vertrekken.

Het belastingtarief voor een middellangeafstandsvlucht tussen 1.000 en 5.500 km bedraagt 15 euro per passagier, terwijl langeafstandsvluchten vanuit Frankrijk 40 euro kosten. Tegelijkertijd stijgt de belasting op business- en first class-tickets ook naar 30 euro voor korteafstandsvluchten, 80 euro voor middellangeafstandsvluchten en 120 euro voor langeafstandsvluchten.