Air France-KLM geeft gevecht om airline op

Air France-KLM dingt niet langer mee in de strijd om Air Europa. Het Frans-Nederlandse concern slaagt er niet in een deal te sluiten met de eigenaren van de Spaanse luchtvaartmaatschappij.

Dat meldde Air France-KLM donderdag tegenover Reuters Persbureau. Volgens de perswoordvoerder lukt het maar niet een overeenkomst te bereiken over een gedeeltelijke overname met Globalia. Dat is het toerismebedrijf van de Spaande Hidalgo-familie, die de oprichters zijn van Air Europa.

Behalve Air France-KLM strijden de Lufthansa Group en Turkish Airlines eveneens om de Spaanse maatschappij. Naar verluidt is de eerstgenoemde bereid €240 miljoen te betalen voor een aandeel van 25 procent. De Turken zouden voldoen met twintig procent van de aandelen, maar daar is nog geen prijskaartje aangehangen.

Na de pandemie bleef Air Europa achter met aanzienlijke schulden. Daarom besloot de Hidalgo-familie de maatschappij gedeeltelijk verkopen. Aanvankelijk gingen ze in zee met IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia. Deze deal liep echter stuk door de Spaanse mededingingsautoriteiten. IAG bezit nog altijd een aandeel van twintig procent in de maatschappij.

Opgeslokt

De overname van Air Europa is niet uniek. De Europese luchtvaart bevindt zich op dit moment in een gigantische consolidatieslag. Verschillende maatschappijen, waaronder SAS Scandinavian Airlines, TAP Air Portugal en ITA Airways worden op dit moment allemaal opgeslokt door de grote jongens. Waar Air Europa eindigt, is nog even afwachten.

Vooral Lufthansa heeft een goede tijd achter de rug als het gaat om overnames. Begin dit jaar trad ITA Airways toe tot de Lufthansa Group. Maar, het vluchtgezelschap doet ook mee in de strijd om TAP Air Portugal, heeft interesse getoond in AirBaltic en laat het Spaanse Air Europa nog altijd niet vallen.