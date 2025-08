Alaska-stewardessen klagen Boeing aan wegens ‘verwondingen’

Vier stewardessen van Alaska Airlines klagen Boeing aan vanwege het incident met het deurpaneel in januari van vorig jaar. Zij stellen de vliegtuigbouwer verantwoordelijk voor de verwondingen die zij daarbij hebben opgelopen.

Het gaat om vier afzonderlijke zaken die dinsdag bij het hooggerechtshof van King County in Seattle zijn ingediend. Volgens The Seattle Times, die de documenten in handen kreeg, klagen de stewardessen Boeing aan voor de fysieke en psychologische verwondingen die ze opliepen toen het deurpaneel uit de Boeing 737-9 MAX vloog.

In hun afzonderlijke zaken eisen de stewardessen compensatie voor de reeds opgelopen en toekomstige economische schade. Volgens hun advocaat hebben de medewerkers van Alaska Airlines fysieke klachten overgehouden aan het incident en hebben ze nog altijd last van mentale problemen en stressgerelateerde klachten. Bovendien willen ze een vergoeding voor de gemaakte kosten na het incident.

Hun advocaat, Tracy Brammeier, noemt de stewardessen dapper. ‘Elk van de vier stewardessen handelde dapper. Ze volgden hun training en stelden de veiligheid van hun passagiers voorop, terwijl ze vreesden voor hun leven.’ Ze vervolgt met het doel van de zaak: ‘Zij verdienen het om volledig gecompenseerd te worden voor deze levensveranderende, traumatische ervaring.’

Nalatigheid

Vorige maand uitte de Amerikaanse veiligheidsraad al stevige kritiek op Boeing en de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Volgens de NTSB slaagde Boeing er niet in om adequate training, toezicht en begeleiding aan te bieden, waardoor het incident voorkomen had kunnen worden. Bovendien heeft Boeing een ‘onveilige veiligheidscultuur’, wat ertoe leidde dat vier structurele bouten niet waren geïnstalleerd. De NTSB was ook kritisch op de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA zou nalatig zijn geweest in het toezicht.