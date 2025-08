Airline stopt met route vanaf Brussels Airport

Brussels Airlines stopt vanaf komend winterseizoen, dat in oktober dit jaar van start gaat, met de vluchten tussen Brussels Airport en Birmingham (Verenigd Koninkrijk).

Luchtvaartmaatschappijen voeren jaarlijks wijzigingen in hun vluchtschema’s door wanneer de winter- en zomerseizoenen aanbreken. Daarin speelt bijvoorbeeld mee hoe groot de vraag in bepaalde perioden naar routes zijn. Wegens ‘strategische routeaanpassingen’ wordt de Brussels Airlines-vlucht komende herfst uit het vluchtschema gehaald. ‘We evalueren ons netwerk voortdurend. Aan het begin van elk seizoen kunnen sommige bestemmingen hogere frequenties krijgen en kunnen we de capaciteit naar sommige andere markten verlagen’, aldus een woordvoerder van Brussels Airlines in een schriftelijke verklaring aan The Brussels Times. ‘In dat licht hebben we inderdaad besloten om Birmingham vanaf de winter van 2025 niet meer aan te bieden.’

Brussels Airlines enige airline

Sinds 1992 vliegt de luchtvaartmaatschappij tussen beide steden. Momenteel doet Brussels Airlines als enige maatschappij deze route vanaf de Belgische hoofdstad aan. Zij voert deze wekelijks vijf keer uit, op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. De vertrektijden van heenvlucht SN2047 variëren tussen 15:35 en 16:35 uur en worden 15:50 uur of 16:50 uur lokale tijd verwacht. Terugvlucht SN2048 vangt 16:40 uur of 17:40 uur aan en komt 18:50 of 19:50 uur weer aan op Brussels Airport. Op deze route zet de maatschappij vandaag de dag een Airbus A220 van airBaltic in. Voorheen werd deze route aangedaan door haar eigen A319’s en A320’s.

Eén verbinding met knooppunt minder

De route Brussels-Birmingham was vooral populair onder vakantiegangers en zakenreizigers. Door het wegvallen is de Engelse luchthaven met één Europees knooppunt minder verbonden. KLM en easyJet vliegen nog wel steeds tussen Schiphol, een ander knooppunt, en Birmingham. In het winterseizoen zet die eerste haar nieuwe A321neo wekelijks twee keer in op deze route.