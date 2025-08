Heathrow komt met grootse plannen

De luchthaven van London Heathrow wil flink uitbreiden. Behalve de aloude wens voor een derde start- en landingsbaan, heeft de luchthaven nog eens miljarden aan andere plannen.

Heathrow wil uitbreiden voor ruim 49 miljard Britse pond; omgerekend is dat zo’n 56 miljard euro. Onder deze plannen valt het aanleggen van een derde start- en landingsbaan van 3,5 kilometer lang. Verder wil de luchthaven een nieuwe terminal aanbouwen, een zogenaamde satellietterminal, zowel als het vernieuwen van de aanwezige faciliteiten en het omleggen van de ringweg bij Londen.

Een derde baan is al langer een wens van de luchthaven; deze leidt ook tot flinke controverse. Voor deze baan moeten er 752 woningen in de omgeving worden gesloopt, wat tot veel tegenstand leidt. Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Kahn, is tegen omwille van het klimaat, de omwonenden en de geluidsoverlast.

De Britse regering is wel voor. Het kabinet van Starmer verwacht dat de uitbreidingsplannen van Heathrow de economie veel geld opleveren zonder dat ze daarvoor publieke investeringen moet doen. De uitbreidingsplannen worden namelijk privaat gefinancierd.

Groei

Als de uitbreidingsplannen van Heathrow werkelijkheid worden, dan is het vliegveld klaar voor de toekomst halverwege de jaren dertig. Qua passagiers en vluchten betekenen deze plannen eveneens flinke groei. Het aantal vluchtbewegingen kan stijgen met een extra 276 duizend per jaar. Tevens kunnen de passagiersaantallen stijgen van 82 naar zo’n 150 miljoen per jaar.