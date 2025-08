Na zes jaar opnieuw langste A380-vlucht uitgevoerd

Qantas voerde deze week met een Airbus A380 een vlucht van bijna achttien uur uit, momenteel de langste route met een Superjumbo ooit.

Het toestel, registratie VH-OQG, stond sinds 9 mei dit jaar op de luchthaven van Dresden. Daarvoor was het afkomstig uit Londen Heathrow nadat het diezelfde dag lijnvlucht QF1 vanuit Sydney, via Singapore, naar de Engelse luchthaven voltooid had. De machine vloog met vluchtnummer QF6021 in de richting van Dresden en landde daar anderhalf uur na take-off.

De vlucht werd ooit al eerder uitgevoerd, maar deze was door de wind korter © Flightradar24.com

Onderhoudsbeurt

De reden dat de Superjumbo afreisde naar de Duitse luchthaven had volgens AirLive.net te maken met een ‘grondige onderhoudsbeurt’. In Dresden staat de Elbe Flugzeugwerke (EFW)-faciliteit. Die vestiging is gespecialiseerd in grondig onderhoud, ombouw van vliegtuigen en complexe structurele werkzaamheden. Welk onderhoud exact uitgevoerd werd, is onbekend. Het kan onder meer gaan om de zogeheten D-check, een 12-jaarlijkse controle, maar ook om de inspectie van het vliegtuig op bijvoorbeeld scheuren of metaalmoeheid. Ook een check van het landingsgestel wordt in de faciliteit gedaan.

Deze route de langste, maar deze vlucht niet

Afgelopen dinsdag werd de A380 vrijgegeven. De machine steeg zonder passagiers met vluchtnummer QF6020 op en landde na 17 uur en 45 minuten op de luchthaven van Sydney. Het is echter niet de langste vlucht die Qantas ooit uitgevoerd heeft. Op 19 december 2019 werd door de luchtvaartmaatschappij om dezelfde reden deze vlucht uitgevoerd. Toen duurde die door de wind 18 uur en 26 minuten. De langste lijnvlucht met een A380 vandaag de dag is een van Emirates vanaf Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten) naar het Australische Auckland. De vluchtduur bedraagt rond de 15 uur.