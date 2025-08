787 keert om voor Nederlandse kust

Een Boeing 787 van Japan Airlines kreeg afgelopen donderdagochtend te maken met een probleem met de flaps.

De Dreamliner, registratie JA840J, was vroeg die ochtend met vluchtnummer JL41 geland op Londen Heathrow vanuit Tokio Haneda Airport, het grootste vliegveld van de Japanse hoofdstad. De machine maakte zich in de loop van de ochtend op voor terugvlucht JL42. Het vliegtuig steeg om 10:15 uur lokale tijd in westelijke richting op vanaf baan 27L, 35 minuten later dan de planning voorschreef.

Vlak na vertrek kreeg de 787 problemen met de flaps © Flightradar24.com

Technisch mankement vlak na vertrek

Kort na vertrek constateerden de piloten volgens AirLive.net problemen met de flaps. Zij informeerden direct de luchtverkeersleiding. De 787 vloog ongeveer ter hoogte van Londen Stansted, een luchthaven ten noorden van Londen, toen de vliegers de klim op een hoogte van 10.000 voet afbraken. Vervolgens vloog de Dreamliner boven de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland op die hoogte in een holding pattern. Vliegtuigen, vooral grote met veel brandstof, komen bij onvoorziene omstandigheden met enige regelmaat na take-off in de wachtstand terecht om brandstof te lozen of te verbranden. Op die manier kan met een veilig landingsgewicht geland en/of teruggekeerd worden, al komt het soms voor dat met een zwaar gewicht onmiddellijk een ongeplande of noodlanding gemaakt wordt.

Vlucht geannuleerd

De 787 had voor de terugvlucht ongeveer tussen de twaalf en dertien uur aan brandstof nodig. De Dreamliner vloog na de holding pattern tussen het VK en Nederland nog een paar rondjes vlak voor de Engelse kust. Bijna twee uur na take-off lijnde het toestel op voor dezelfde baan als waarvan het opgestegen was om vervolgens veilig te landen. De terugvlucht werd uiteindelijk geannuleerd. Wat Japan Airlines voor haar reizigers regelde, is niet bekend.