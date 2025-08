Het laatste vleugje Rusland op Schiphol

Het is een vreemd gezicht. Je stapt aan boord van een Turkish Airlines Airbus A350, maar krijgt het gevoel alsof je je in een vliegtuig naar Moskou bevindt. De Turkse maatschappij heeft vier van deze toestellen, lonkend ook wel ‘Turkoflot’ genaamd.

Dit verhaal begint bijna twintig jaar geleden. In maart 2007 plaatst de Russische nationale airline Aeroflot een bestelling voor 22 A350 XWB-toestellen bij Airbus. De eerste levering stond gepland in 2015, maar de allereerste Airbus arriveerde pas in maart 2020 op Moskou Sheremetyevo. Aeroflot nam vervolgens nog zes vliegtuigen in ontvangst, de laatste op 24 februari 2022.

Daarna hielden de leveringen op: Rusland viel Oekraïne op grootschalige wijze binnen en kreeg vervolgens te maken met sancties vanuit Europa en Amerika. Als gevolg van de sancties konden de vijftien resterende A350’s niet meer worden afgeleverd. Desondanks stonden vier Airbus A350’s reeds voorzien van Aeroflot-cabines en -kleurenschema’s te wachten op de tarmac in Toulouse.

Turkish Airlines

Precies op dat moment verschijnt Turkish Airlines voor het eerst in beeld. In juli 2022 neemt de Turkse flag carrier twee toestellen over, registraties TC-LGH en TC-LGI. Een maand later verschijnen nog eens twee vliegtuigen met Aeroflot-kleuren in Istanboel, registraties TC-LGK en TC-LGL.

De machines droegen een hybride-kleurenschema met een grijze romp, blauwe motoren en een blauwe staart. Bovendien was het Turkish-logo blauwgekleurd, in plaats van het gebruikelijke Turkish Airlines-rood. Verder zag de cabine eruit alsof de passagier zich bevindt aan boord van een Aeroflot-toestel. Onder liefhebbers kregen de machines de bijnaam ‘Turkoflot’. One of the four Turkoflot A350s in the Turkish Airlines fleet is seen here resting at gate D15 at Istanbul Airport.

Aan boord

Hoewel de livery van de toestellen inmiddels correct aangepast is, zien de cabines er nog altijd uit zoals de airline uit Rusland ze voor ogen had. Onze redacteur had het geluk een van deze machines, registratie TC-LGK, te treffen op de route van Amsterdam naar Istanbul. Up in the Sky vloog mee aan boord van ‘het laatste vleugje Rusland op Schiphol’.

Bij binnenkomst valt het direct op: de stoelen van de economy-cabine zijn donkerblauw gekleurd met bronzen, leren hoofdsteuntjes. De cabine straalt rust en klasse uit. De cabine is opgezet in een 3-3-3-configuratie, waarbij de stoelen een pitch hebben van 31” en een breedte van 18”. Het grootste verschil is de recline. Deze is 6” in plaats van 3”, zoals bij Turkish Airlines. Ook het beeldscherm is net iets groter, 12” bij de “Turkoflot” tegenover 11,6” bij de A350’s van Turkish.

Troosteloos

Voor de passagier is de cabine van Aeroflot prima, voor de bemanning is het wat meer behelpen dan ‘normaal’. Zij hebben beschikking tot slechts drie galleys, terwijl collega’s aan boord van de Turkish Airlines A350-cabines er vier hebben. In plaats van een vierde galley besloot Aeroflot een elegante refreshment-bar bij de tweede entreedeur te installeren. Daar kunnen business class-passagiers terecht om even de benen te strekken en een praatje te maken.