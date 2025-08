A320-passagier vergeet uit te stappen en vliegt door

Een passagier aan boord van een Airbus A320 van Air India Express bleef na de landing in Delhi aan boord zitten waardoor hij met de volgende vlucht meeging.

Het voorval vond afgelopen woensdag plaats. Het bleek te gaan om een jonge reiziger die 30 juli een binnenlandse reis vanaf het Indiase Srinagar via Delhi naar Bagdogra, een stad in het noordoosten van India, zou maken. Hij vertrok die dag volgens planning om 13:25 uur lokale tijd met vlucht IX1128 naar Delhi. Om 15:00 uur landde de A320, registratie VT-EXA, op het overstappunt. Echter, terwijl iedereen uitstapte, bleef de man aan boord zitten. Gespeculeerd wordt dat hij in slaap was gevallen of dat hij de instructies niet zou hebben begrepen. Eén ding is zeker: het zou in ieder geval niemand zijn opgevallen dat de reiziger het vliegtuig had moeten verlaten.

Passagier blijft aan boord

Normaal gesproken gelden strenge standaardprocedures voor een overstap. De instapkaarten dienen accuraat gecontroleerd te worden en de status van de overstap of doorreis moet bevestigd worden. De nietsvermoedende reiziger bleef zitten en vertrok drie uur na de landing in Delhi met de A320 naar Bhubaneswar, een stad in het oosten van India. Deze vlucht stond ook te boek als IX1128. Het is niet duidelijk of de passagier, toen de A320 weer in de lucht was, het cabinepersoneel ervan op de hoogte heeft gebracht dat hij op de verkeerde vlucht zat of dat de cabin crew dit ontdekte. Laatstgenoemde informeerde de piloten, die deze informatie op hun beurt aan hun werkgever doorgaven.

Terug naar Delhi

De A320 vloog gewoon door naar Bhubaneswar. Het toch al geplaagde Air India Express zorgde ervoor dat de man met de volgende vlucht van dit toestel terug naar Delhi werd gevlogen. Daar kreeg hij een hotelovernachting. ‘Er wordt een intern onderzoek uitgevoerd om eventuele tekortkomingen te identificeren en aan te pakken, en tegelijkertijd de standaardprocedures en interne briefings op alle vliegvelden te herhalen om herhaling te voorkomen’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij The Times of India. Een dag later vloog de man vanaf Delhi alsnog naar Bagdogra.