KLM-topvrouw: ‘Er zijn plannen’

Marjan Rintel, KLM-CEO, ziet dat verschillende kosten toenemen, waardoor het voor de luchtvaartmaatschappij een uitdaging is concurrerend te blijven.

Zij doelt daarmee onder meer op verhoging van de havengelden op Schiphol. De luchthaven liet vorig jaar weten dit jaar de havengelden met 41 procent te willen opschroeven. Het is nog geen drie jaar geleden dat het vliegveld ook al een forse stijging doorvoerde. Toen ging het om een cumulatieve toename van 37 procent. KLM is daarover, evenals een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen, niet te spreken. ‘We zien dat de opeenstapeling van heffingen in Nederland ons minder concurrerend maakt. We zijn duurder dan de landen om ons heen. Alleen met gezonde luchtvaart kunnen we verder verduurzamen’, aldus Rintel in het Algemeen Dagblad.

Vliegtaks aan hoge kant

Behalve de forse verhoging van de havengelden maakt de vliegtaks vanuit de Nederlandse overheid een vliegticket ook niet goedkoper. In Nederland geldt vandaag de dag een tarief van 29,40 euro per passagier. ‘Er zijn plannen om heffingen verder te verhogen’, zegt de KLM-topvrouw. Daardoor wordt het ieder jaar duurder om vanuit Nederland te vliegen. Veel reizigers zoeken het nu al over de grens om vanaf bijvoorbeeld Belgische of Duitse luchthavens in het vliegtuig te stappen. Overheden elders in Europa voeren een ander beleid dan Nederland. ‘In omringende landen is dat andersom. In Spanje, Portugal en Groot-Brittannië investeert de overheid in luchtvaart. In Zweden is de vliegtaks afgeschaft’, aldus Rintel.

Financiële cijfers moeten beter

Al met al boekte KLM het afgelopen jaar een omzet van 6,3 miljard euro, maar een negatief bedrijfsresultaat van 2 miljoen euro. ‘Ik vind de cijfers niet goed genoeg’, zegt de KLM-CEO. ‘We hebben te maken met flinke tegenwind. Daardoor blijft winst uit.’ Zij doelt erop dat het aantal boekingen in de economy class afneemt.