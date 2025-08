KLM UK: het korte bestaan van KLM’s Britse dochtermaatschappij

Tussen 1998 en 2002 bestond KLM UK – een merk dat kort maar krachtig een rol speelde in de Britse luchtvaart. De dochtermaatschappij nam het stokje over van Air UK, bracht regionale vluchten onder KLM-vlag en lanceerde zelfs Buzz. Waarom is het merk verdwenen? En welke sporen liet KLM UK achter op Schiphol en daarbuiten?

Van Air UK naar KLM UK

Air UK , opgericht in 1980, groeide uit tot de op drie na grootste regionale Britse luchtvaartmaatschappij met een flexibele vloot van Fokkers, BAe 146’s, AT 72’s en anderen.

, opgericht in 1980, groeide uit tot de op drie na grootste regionale Britse luchtvaartmaatschappij met een flexibele vloot van Fokkers, BAe 146’s, AT 72’s en anderen. Na een groeiende KLM-aandeelhouderpositie nam KLM in 1997 Air UK volledig over. In januari 1998 werd Air UK juridisch hernoemd tot KLM UK Limited en voerde een nieuwe branding in onder eigen ICAO-code UKA.

Activiteit, routes en de Buzz-fase

KLM UK bestuurde voornamelijk vluchten tussen regionale Britse luchthavens (zoals Norwich, Blackpool, London City) en Schiphol, met toestellen als de ATR 72, Fokker 50, Fokker 100 en BAe 146 .

. In 2000 werd de low-cost tak Buzz opgericht, bedoeld als budgetvariant voor Europese short-haul. Buzz kreeg toegewezen de BAe 146-vloot en enkele Boeing 737-300’s — later verkocht aan Ryanair in 2003, waarna Buzz ophield te bestaan. Enkele jaren geleden heeft Ryanair Buzz nieuw leven ingeroepen als Poolse dochtermaatschappij.

Integratie in KLM Cityhopper

Vanaf 2001 werden KLM UK-diensten geleidelijk geïntegreerd in KLM Cityhopper .

. In 2002 werd KLM UK volledig opgeheven; KLM gaf de operationele lijnen en vloot over aan Cityhopper en maakte een streep onder het Britse label.

Vlootoverzicht van KLM UK

In januari 2003 bestond de vloot uit:

ATR 72‑200 (±3)

(±3) Fokker 50 (±9)

(±9) Fokker 100 (±17)

(±17) BAe 146/Avro RJ‑100 (±10)

Deze toestellen zagen zowel binnenlandse Britse lijnen als dagelijkse verbindingen met Schiphol.

Waarom het Britse avontuur van korte duur was

De concurrentie van low-cost airlines zoals EasyJet en Go Fly bleek te krachtig voor KLM UK’s traditionele regionale inzet. Een hoger kostenplaatje en minder schaalbaarheid vergeleken met puur Britse low-costmerken. Strategisch paste integratie binnen KLM Cityhopper beter bij KLM’s lange termijnvisie voor Europese feeder-routing via Schiphol.

Erfgoed en nalatenschap

Bij KLM Cityhopper waren nog jarenlang Britse cockpitcrew en piloten gestationeerd in Engeland, tot de laatste crew bases in 2020 sloten.

Tegenwoordig bestaat KLM UK Engineering, gevestigd in Norwich, nog steeds als KLM-eigen onderhoudsbedrijf voor narrowbody-toestellen zoals de Embraer en Boeing 737.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!